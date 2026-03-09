نيگەريادا 45 قارۋلى قىلمىستىق توپ مۇشەسىنىڭ كوزى جويىلدى
استانا. KAZINFORM - نيگەريا ارمياسى كاتسينا شتاتىندا جۇرگىزىلگەن وپەراتسيا كەزىندە قارۋلى باندالاردىڭ 45 مۇشەسىن جويدى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
كاتسينا شتاتىنىڭ بيلىگى 5-ناۋرىزدا كورشىلەس زامفارا شتاتىنان كەلگەن قارۋلى توپ مۇشەلەرىنىڭ مالدى ۇرلاۋعا ارەكەتتەنۋىنەن كەيىن ايماقتا قاقتىعىس بولعانىن حابارلادى.
بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، شابۋىلداۋشىلار 6-ناۋرىزدا ايماقتا قايتا پايدا بولىپ، الدىڭعى وپەراتسيالىق بازادا ورنالاسقان بولىمشەلەرمەن قاقتىعىس ورناتقان.
قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى مەن قارۋلى توپتاردىڭ اراسىنداعى قاقتىعىس كەزىندە 45 شابۋىلداۋشىنىڭ كوزى جويىلدى. اتىس كەزىندە ءبىر كاپيتان مەن ەكى سارباز قازا تاپقانى تۋرالى دا حابارلاندى.
نيگەريانىڭ سولتۇستىگىندە، اسىرەسە كاتسينا مەن زامفارا شتاتتارىندا قارۋلى توپتاردىڭ اۋىلدارعا ۇنەمى شابۋىل جاساپ، ادام مەن مال ۇرلاۋعا اكەپ سوقتىرعانى ايتىلادى.
نيگەريا ۇزاق ۋاقىت بويى قارۋلى توپتاردىڭ دا، تەرروريستىك توپتاردىڭ دا، سونىڭ ىشىندە «بوكو حارام» مەن «ISWAP» شابۋىلدارىنان زارداپ شەكتى، دەپ اتاپ وتەدى باسىلىم.
بۇعان دەيىن نيگەريانىڭ ورتالىعىنداعى پلاتو شتاتىندا بولعان قارۋلى شابۋىلدان 10 ادام قازا تاپقانىن جازعان ەدىك.