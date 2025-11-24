13:39, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5
نيگەريادا 300 دەن استام وقۋشىنى ۇرلاپ كەتتى
نيگەريادا قارۋلى توپتار مەكتەپتەن 303 بالا مەن 12 مۇعالىمدى ۇرلاپ اكەتتى. وقيعا وسى ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى پاپيري مەكەنىندە بولعان. سودىرلار «ماريا» دەپ اتالاتىن مەكتەپكە باسىپ كىرىپ، ونداعى 629 وقۋشىنىڭ جارتىسىنا جۋىعىن كۇشتەپ الىپ كەتكەن.
قازىر ەلدە قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا 50 گە جۋىق وقۋ ورنى جابىلدى. كەيىنگى ۋاقىتتا نيگەريادا قاسكويلەردىڭ مەكتەپتەرگە شابۋىل جاساپ، قىز بالالاردى ۇرلاۋى جيىلەگەن. وتكەن اپتادا كەببي شتاتىندا دا 25 قىز بالانى كۇشتەپ الىپ كەتكەن.
