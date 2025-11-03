نيگەريا پرەزيدەنتى ا ق ش- تى ءدىن بويىنشا دالەلسىز قىسىم جاسادى دەپ ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - نيگەريا پرەزيدەنتى بولا احمەد تينۋبۋ ا ق ش- تىڭ ونىڭ ەلىن «ءدىن بوستاندىعى بويىنشا ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن ەلدەر» تىزىمىنە ەنگىزۋ تۋرالى شەشىمىن سىنعا الدى، دەپ حابارلايدى انادولۋ.
امەريكالىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جاريالانعان جازباسىندا تينۋبۋ نيگەريادا ءدىن بويىنشا كەز كەلگەن قۋدالاۋعا جول بەرىلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
«نيگەريا - ءدىن بوستاندىعىنا كونستيتۋتسيالىق كەپىلدىك بەرەتىن دەموكراتيالىق مەملەكەت. 2023-جىلدان بەرى ۇكىمەتىمىز حريستيان جانە مۇسىلمان قاۋىمداستىقتارى باسشىلارىمەن اشىق ءارى كونسترۋكتيۆتى ديالوگ جۇرگىزىپ كەلەدى، قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن دىنگە نەمەسە ايماققا بولە-جارا قاراماي شەشىپ وتىر»، - دەدى ول ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ نيگەريالىق حريستياندار «ومىرلىك قاۋىپ جاعدايىندا تۇر» دەگەن مالىمدەمەسىنە تۇسىنىكتەمە رەتىندە.
تينۋبۋ اق ءۇي باسشىسىنىڭ باعاسىن «شىندىققا جاناسپايدى» دەپ اتاپ، ونىڭ بيلىكتىڭ بارلىق ازامات ءۇشىن ءدىني سەنىم بوستاندىعىن قورعاۋ جولىنداعى شىنايى كۇش-جىگەرىن ەلەمەي وتىرعانىن ايتتى.
«ءدىن بوستاندىعى مەن توزىمدىلىك - نيگەريالىق ۇلتتىق بولمىستىڭ اجىراماس بولىگى. ءبىز دىندىك قىسىم كورسەتۋدىڭ كەز كەلگەن ءتۇرىن قابىلدامايمىز جانە وعان جول بەرمەيمىز. ەل كونستيتۋتسياسى بارلىق كونفەسسيالاردىڭ قۇقىعىن بارىنشا قورعايدى»، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى نيگەريانىڭ ءدىني قاۋىمداستىقتاردى قورعاۋ ماسەلەسىندە ا ق ش- پەن جانە حالىقارالىق قاۋىمداستىقپەن ءوزارا تۇسىنىستىك پەن سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
بۇعان دەيىن، 31-قازاندا، دونالد ترامپ Truth Social پلاتفورماسىنداعى جازباسىندا نيگەريانى حريستيانداردى جاپپاي قىرۋ دەرەكتەرىنە بايلانىستى «ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن ەل» دەپ جاريالاعان. ال پەنتاگون نيگەرياداعى راديكالدارعا قارسى شارا دايىنداپ جاتقانىن مالىمدەگەن ەدى.