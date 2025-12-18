نەيروجەلى رەسەي مۋزىكا اكادەمياسىندا قورىتىندى ەمتيحان تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - سبەربانكتىڭ GigaChat نەيروجەلىسى گنەسيندەر اتىنداعى رەسەي مۋزىكا اكادەمياسىندا (PMA) «مۋزىكا تانۋ» ماماندىعى بويىنشا قورىتىندى ەمتيحاندى ءساتتى تاپسىردى.
ت ا س س جازعانداي، ەمتيحان كوللوكۆيۋم فورماتىندا ءوتتى. قويىلعان سۇراقتار «مۋزىكا تانۋ» ماماندىعىنداعى ءبىتىرۋشى ستۋدەنتتىڭ دەڭگەيىنە جاقىن بولعانى اتالىپ ءوتتى. اتتەستاتتاۋ كوميسسياسىنىڭ قۇرامىنا گنەسيندەر اتىنداعى رما مۋزىكاتانۋ عىلىمدارىنىڭ كانديداتتارى، وقۋ ءىسى جونىندەگى پرورەكتور، كافەدرا مەڭگەرۋشىلەرى، دوتسەنتتەر مەن كافەدرا وقىتۋشىلارى كىردى.
وسىلايشا، نەيروجەلى كەلەسى پاندەر بويىنشا سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى: «گارمونيا، مۋزىكا تەورياسى، قازىرگى زامانعى كومپوزيتسيا تەورياسى»، «اسپاپ جاساۋ، رەجيسسۋرا نەگىزدەرى، ەلەكتروندى جانە كومپيۋتەرلىك مۋزىكا»، «مۋزىكالىق جۋرناليستيكا جانە سىن»، «وپەرا جانە بالەت قويىلىمدارىن تالداۋ»، «دىبىسقا ەكسپەريمەنت جاساۋ جانە دىبىستىق زەرتتەۋلەر تاريحى»، «مۋزىكالىق پسيحولوگيا جانە پەداگوگيكا».
وقىتۋشىلار بۇل تەحنولوگيانى قاجەتتى دەرەككوزدەردى ىزدەۋگە، ءارتۇرلى ستيلدەگى شىعارمالاردى تالداۋعا، ادىستەمەلىك ماتەريالداردى جاساۋعا، زەرتتەۋ جۇرگىزۋگە جانە مۋزىكالىق جانە شىعارماشىلىق مازمۇندى دامىتۋعا قابىلەتتى كومەكشى قۇرال رەتىندە پايدالانۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جاساندى ينتەللەكتتىڭ الەمدەگى ءوسىپ كەلە جاتقان ءرولى تۋرالى كوزقاراسىمىزعا قاراماستان ءبىز ونىڭ ءومىرىمىزدىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعانىن تۇسىنەمىز. مۇنداي جوبا بىزگە جاساندى ينتەللەكتتىڭ دامۋىنان الاتىن پايدانى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ونى كاسىبي جۇمىسىمىزدا پايدالى ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ قورىتىندىلادى رما رەكتورى.
مامىر ايىنىڭ سوڭىندا GigaChat نەيروندىق جەلى مودەلى گنەسيندەر اتىنداعى رەسەي مۋزىكا اكادەمياسىنىڭ (PMA) «مۋزىكا تانۋ» باعدارلاماسى بويىنشا قابىلداۋ ەمتيحاندارىنان ءوتتى.
ەمتيحانعا ورىس، حالىقارالىق جانە پوپ/دجاز مۋزىكاسىنىڭ تاريحى بويىنشا اشىق جانە جابىق سۇراقتار كىردى. GigaChat نەيروندىق جەلى مودەلى سونىمەن قاتار ناقتى تالاپكەرلەرگە مۋزىكا تاريحى كوللوكۆيۋمىندا بەرىلەتىن كۇردەلى تاپسىرمالاردى ورىندادى.
Kazinform ءۇشىن ارنايى ت ا س س سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىندى.
بۇعان دەيىن قىتايدا العاش رەت روبوت دوكتورانتۋراعا وقۋعا قابىلدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.