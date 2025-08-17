نيگەردە نوسەرلى جاۋىننان 23 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - بيىل نيگەردە تولاسسىز جاۋىن سالدارىنان 23 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 21 ادام جاراقات الدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتىنىڭ قولباسشىسى الي ابدۋل ازيز مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاۋىن سالدارىنان 3615 ءۇي قيراپ، 5855 وتباسى قونىس اۋدارۋعا ءماجبۇر بولعان. بارلىعى 42559 ادام تابيعي اپاتتان زارداپ شەكتى.
الي ابدۋل ازيز ەل تۇرعىندارىن جاۋىن كەزىندە نەمەسە ودان كەيىن سۋ ارنالارىن كەسىپ وتپەۋگە، درەناجدىق كانالداردى بوگەمەۋگە، قاۋىپتى ايماقتاردان اۋلاق بولۋعا جانە ۋاقىتشا باسپانالاردى پانالاماۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن پاكىستان مەن ءۇندىستاندا دا نوسەر جاڭبىردىڭ كەسىرىنەن سۋ تاسقىنى ورىن العانى حابارلانعان بولاتىن. پاكىستاننىڭ سولتۇستىگىندە قۇربان بولعاندار سانى 330 ادامعا جەتسە، ءۇندىستاننىڭ كاشمير ايماعىندا شامامەن 60 ادام كوز جۇمعان.