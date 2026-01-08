نيۋ-يوركتىڭ ءبىرىنشى مۇسىلمان مەرى انت قابىلداۋدا قۇران قولداندى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يوركتىڭ ءبىرىنشى مۇسىلمان ءمەرى زوحران مامداني انت قابىلداۋدا XVIII عاسىرداعى سيريادان شىققان، وسمان يمپەرياسى داۋىرىنە جاتاتىن قولجازبا قۇراندى پايدالاندى، دەپ حابارلايدى انادولى.
مامداني امەريكاندىق X كومپانياسىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا وتكەن اپتادا قىزمەتكە كىرىسۋ راسىمىندە انت قابىلداۋ بارىسىندا پايدالانىلعان قۇران تۋرالى ايتتى.
مەردىڭ سوزىنشە، انت راسىمىندە قولدانىلعان قۇران XVIII عاسىردان بەرگى قولجازبا سانالادى، بۇرىن ارتۋرو شومبۋرگكە تيەسىلى بولعان. ول بۇل قۇراننىڭ سيريادان شىققان وسمان داۋىرىندەگى قولجازبا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءماتىن قارا سيامەن جازىلعان، ال كەيبىر بولىكتەرى قىزىل تۇسپەن ەرەكشەلەنگەن.
مەر بۇل قۇراندى نيۋ-يورك تاريحىنداعى «جاڭا كەزەڭنىڭ» سيمۆولى دەپ سيپاتتاپ، ونى قالانىڭ بارلىق تۇرعىنىنا ورتاق قازىنا دەپ سانايتىنىن ايتتى. قۇران بۇگىننەن باستاپ نيۋ-يوركتىڭ باس قوعامدىق كىتاپحاناسىندا كورمەگە قويىلادى.
ايتا كەتەيىك، 34 جاستاعى زوحران مامداني ۋگاندادا دۇنيەگە كەلگەن. ول 4-قاراشادا وتكەن سايلاۋدا جەڭىسكە جەتىپ، سوڭعى ءجۇز جىلدا نيۋ-يوركتىڭ ەڭ جاس مەرى ءارى ءبىرىنشى مۇسىلمان ءمەرى اتاندى.
CBS News دەرەكتەرىنە سايكەس، سايلاۋعا 2 ميلليوننان استام ادام قاتىستى - بۇل 1969-جىلدان بەرى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
1 - قاڭتاردا مامداني اشىق تۇردە وتكەن انت قابىلداۋ راسىمىندە قۇراندى پايدالانىپ، رەسمي تۇردە قىزمەتىنە كىرىستى.
بۇدان بۇرىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ نيۋ-يورك قالاسىنىڭ ءمەرى زوحران مامدانيمەن كەزدەسكەنىن جازعان ەدىك. شارا بارىسىندا ترامپ مامدانيگە نيۋ-يوركتى قاۋىپسىز ەتۋ ءۇشىن بىرگە جۇمىس ىستەيتىنىنە ۋادە بەردى.