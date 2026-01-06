نيۋ-يوركتە وتكەن العاشقى سوت ماجىلىسىندە مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى وزدەرىنە تاعىلعان كىنانى مويىندامادى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلانىڭ ورنىنان الىنعان كوشباسشىسى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى سيليا فلورەس نيۋ-يوركتەگى العاشقى سوت ماجىلىسىندە وزدەرىنە تاعىلعان كىنانى مويىنداعان جوق، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى NBC News- گە سىلتەمە جاساپ.
ءماجىلىس باستالعان سوڭ بىرنەشە مينۋت وتكەندە سۋديا ەلۆين حەللەرستاين نيكولاس مادۋروعا ءوزىن تانىستىرۋدى سۇرادى.
- مەن ۆەنەسۋەلانىڭ پرەزيدەنتىمىن، مەنى ءوزىمنىڭ كاراكاستاعى ۇيىمنەن ۇستاپ اكەتتى، - دەدى نيكولاس مادۋرو سوتتا يسپان تىلىندە.
حەللەرستاين مادۋروعا تەگىن ادۆوكات جالداۋعا قۇقىعى بار ەكەنىن جەتكىزگەن جانە ول قانداي دا ءبىر كەرى سەبەپ تۋىنداماسا سوت زالىنان بوساتىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
مادۋرو ءوزىنىڭ كىناسىنىڭ جوق ەكەنىن جانە ءالى دە بولسا ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى ەكەنىن ايتتى. سونداي-اق ونىڭ ايەلى فلورەس تە كىناسىز ەكەنىن جەتكىزدى.
سۋديا حەللەرستاين مادۋرو مەن ونىڭ ايەلىنە ولاردىڭ قۇقىقتارىن ءتۇسىندىردى جانە نيۋ-يوركتە فەدەرالىق ايىپتاۋ بويىنشا قاماۋ كەزىندە كونسۋلدىق قىزمەتكەرلەرىمەن كەزدەسە الاتىنىن جەتكىزدى. ماۋدرو بۇل قۇقىقتى پايدالانعىسى كەلەتىنىن ايتتى.
ا ق ش زاڭدارى بويىنشا شەتەل ازاماتتارى جاقىن اراداعى كونسۋلدىققا حابار بەرۋى كەرەك.
ماۋدرونىڭ ادۆوكاتى بارري پوللاك ءوزى قورعاپ جاتقان ازاماتتىڭ ازىرگە كەپىلدىكپەن بوساتىلۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرمەگەنىن، الايدا الداعى ۋاقىتتا بەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ال فلورەستىڭ ادۆوكاتى ءوزىنىڭ قورعاۋىنداعى ايەلدىڭ قابىرعاسىنا زاقىم كەلگەنىن جانە ءتيىستى ەمدەۋدى قاجەت ەتەتىنىن ايتتى. ازىرگە ول قاماۋدا وتىر.
ەرلى-زايىپتىعا ەسىرتكى تەرروريزمى مەن كوكاين تاسىمالى جانە زاڭسىز قارۋ-جاراق ساۋداسىمەن بايلانىستى ايىپ تاعىلدى.
CBS News حابارلاۋىنشا، نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى سيليا فلورەس كۇشەيتىلگەن كۇزەتپەن برۋكليندەگى ورتالىق قاماۋ مەكەمەسىنەن تىكۇشاق ارقىلى مانحەتتەندەگى تىكۇشاق الاڭىنا جەتكىزىلگەن. ودان كەيىن ولار سوت وتىرىسى باستالماي تۇرىپ بىرنەشە ساعات بۇرىن ارنايى كورتەجبەن سوت عيماراتىنا اپارىلعان.
سوت قۇجاتتارىنا سايكەس، مادۋرونى تاجىريبەلى ادۆوكات بارري پوللاك قورعايدى. ول بۇعان دەيىن WikiLeaks نەگىزىن قالاۋشى دجۋليان اسسانجدىڭ مۇددەسىن قورعاعان. بارري پوللاك Harris St. Laurent - Wechsler LLP زاڭ فيرماسىندا قىزمەت ەتەدى.
ال سيليا فلورەستىڭ مۇددەسىن حيۋستون قالاسىنان كەلگەن ادۆوكات مارك دوننەللي قورعايدى. ول تەحاستاعى «Parker Sanchez and Donnelly» زاڭ فيرماسىندا جۇمىس ىستەيدى. دوننەلليدىڭ ءومىربايانىندا ا ق ش ادىلەت مينيسترلىگىندە 12 جىل قىزمەت ەتكەنى، ونىڭ ىشىندە تەحاستىڭ وڭتۇستىك وكرۋگى پروكۋرورىنىڭ اعا كەڭەسشىسى ءارى الاياقتىققا قارسى ءبولىمنىڭ باسشىسى بولعانى كورسەتىلگەن.
سوت پروتسەسى نيۋ-يوركتەگى دەنيەل پاتريك موينيحان اتىنداعى فەدەرالدى سوت عيماراتىندا ءوتىپ جاتىر.
سۋديا ەلۆين حەللەرستايننىڭ مالىمدەۋىنشە، ءىس بويىنشا كەلەسى سوت وتىرىسى 17-ناۋرىز كۇنى ساعات 11:00 دە وتەدى.
CBS News دەرەگىنشە، مانحەتتەندەگى سوت عيماراتى ماڭىندا قاۋىپسىزدىك شارالارى ايتارلىقتاي كۇشەيتىلگەن. بۇل اۋماقتا ا ق ش اسكەرىنىڭ مادۋرونى تۇتقىنداۋىنا بايلانىستى كىشىگىرىم ميتينگىلەر ءوتىپ جاتىر. جينالعاندار اراسىندا داۋلى ماسەلە بويىنشا ءارى قولداۋشىلار، ءارى قارسى پىكىردەگى توپتار بار.
تومەنگى مانحەتتەندە شامامەن 50 ادام جينالعان. مادۋرونىڭ جاقتاستارى «پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرو مەن سيليا فلورەستى دەرەۋ بوساتىڭدار!» جانە «ا ق ش، ۆەنەسۋەلادان قولىڭدى تارت!» دەگەن ۇراندار كوتەرگەن.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆەنەسۋەلادا جۇرگىزىلگەن اسكەري وپەراتسيا بارىسىندا پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرونى قولعا تۇسىرگەنى حابارلانعان ەدى.