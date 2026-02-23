نيۋ-يوركتە توتەنشە جاعداي جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يورك قالاسىنىڭ مەرى زوحران مامداني ا ق ش- تىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا بولجانىپ وتىرعان قارلى بورانعا بايلانىستى قالادا توتەنشە جاعداي جاريالادى.
مامداني توتەنشە جاعدايلار قىزمەتىنەن باسقا قالانىڭ بارلىق كولىك جەلىسىن جابۋدى بۇيىردى. بۇدان باسقا، دۇيسەنبىدە مەملەكەتتىك مەكتەپتەردە ساباق توقتاتىلدى، دەپ جازدى WION.
- نيۋ-يوركتە ون جىل ىشىندە مۇنداي كۇشتى داۋىل بولعان ەمەس. ءبىز نيۋ-يورك تۇرعىندارىن بارلىق ماڭىزدى ەمەس ساپارعا شىقپاۋىن سۇرايمىز، - دەدى مەر توتەنشە جاعدايدى تۇسىندىرە وتىرىپ.
نيۋ-يورك شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى كەتي حوكۋل سولتۇستىك-شىعىس داۋىلىنىڭ جاقىنداپ كەلە جاتقانىنا بايلانىستى بۇكىل شتات بويىنشا توتەنشە جاعداي جاريالاپ، ۇلتتىق گۆارديانىڭ شامامەن 100 اسكەري قىزمەتكەرىن جۇمىلدىردى.
- ءبىز مۇندايدى كوپ جىل بويى كورگەن ەمەسپىز. ادامدار حابارسىز قالادى. لونگ-ايلەند، نيۋ-يورك جانە گۋدزوننىڭ تومەنگى بولىگى داۋىل ەپيتسەنترىندە قالادى، - دەپ ەسكەرتتى ول.
نيۋ-دجەرسي گۋبەرناتورى ميككي شەرريلل دە جەكسەنبى كۇنى تۇستەن كەيىن كۇشىنە ەنەتىن توتەنشە جاعداي جاريالادى.
وسىنداي شەكتەۋلەر كوننەكتيكۋت شتاتىندا دا ەنگىزىلدى.
ماسساچۋسەتس شتاتىندا دا توتەنشە جاعداي جاريالاندى، وندا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن ۇلتتىق گۆارديانىڭ 200 گە دەيىن اسكەرى جۇمىلدىرىلعان. شتات بيلىگى جەكسەنبى كەشىنەن باستاپ ماڭىزدى ەمەس ساپارلارعا شەكتەۋلەر ەنگىزدى.
امەريكالىق ۇلتتىق مەتەورولوگيا قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ا ق ش- تىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا ساعاتىنا 5-7,5 س م قار جاۋىپ، جەل ەكپىنى ساعاتىنا 110 ك م- گە جەتەدى.
وسىعان دەيىن ماسكەۋدە 80 س م قار جاۋىپ، 72 جىلداعى رەكورد تىركەلگەنىن حابارلادىق.