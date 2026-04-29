نيۋ-يوركتە توقپەن جۇرەتىن اۋە تاكسيى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كولىك جاقىن ارادا مانحەتتەن مەن دجون كەننەدي اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجاي اراسىندا قاتىنايتىن جولاۋشىلاردىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەمەك. ول كەپتەلىستەن اينالىپ وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
نيۋ-يورك قالاسىنداعى ەلەكترلى اۋە تاكسيى اۋەجايعا دەيىنگى ەكى ساعاتتىق جولدى ەندى شامامەن 7 مينۋتتا ۇشىپ وتەدى. وعان ءبىر مەزەتتە 4 جولاۋشى مىنە الادى.
eVTOL («ەلەكترلى تىك ۇشىپ كوتەرىلۋ جانە قونۋ» دەگەن ءسوزدىڭ قىسقارعانى) دەپ اتالاتىن ۇشاق بەنزين نەمەسە اۆياكەروسيننىڭ ورنىنا باتارەيامەن جۇمىس ىستەيدى. ول تىكۇشاق سياقتى ۇشىپ-قونىپ، ۇشاق سياقتى ۇشا الادى. اۋە كولىگىن كاليفورنياداعى Joby Aviation كومپانياسى جاساعان.
جاڭا اۋە كولىگى ادەتتەگى تىكۇشاققا قاراعاندا قولجەتىمدى ءارى ىڭعايلى، ويتكەنى تىكۇشاقتى باسقارۋ ءۇشىن ءجيى ءىرى ءارى كۇردەلى قورعانىس جابدىقتارى قاجەت بولادى.
كومپانيانىڭ باعالاۋىنشا، مانحەتتەن مەن دجون كەننەدي اتىنداعى اۋەجاي اراسىنداعى ساپار شامامەن 200 دوللار تۇرۋى مۇمكىن، بۇل Uber Black تاريفىمەن شامالاس.
قازىرگى ۋاقىتتا جاڭا اپپارات Blade تىكۇشاقتارى قىزمەت كورسەتەتىن باعىتتاردا ۇشۋى جوسپارلانعان. ولاردىڭ قاتارىنا مانحەتتەندەگى تىكۇشاق الاڭدارى مەن نيۋارك، ۆەستچەستەر وكرۋگى جانە حەمپتونس سياقتى ايماقتارعا رەيستەر كىرەدى.
كوممەرتسيالىق ىسكە قوسىلار الدىندا اۋە اپپاراتى ا ق ش-تىڭ فەدەرالدىق ازاماتتىق اۆياتسيا باسقارماسىنان سەرتيفيكات الۋى ءتيىس.
شەنەۋنىكتەردىڭ ايتۋىنشا، رۇقسات جاقىن ارادا بەرىلۋى مۇمكىن، بۇل ەلەكترلى اۋە تاكسيدىڭ نيۋ-يورك كولىك جۇيەسىنىڭ تۇراقتى بولىگىنە اينالۋىن جىلدامداتۋى ىقتيمال.
ەسكە سالايىق، بىلتىر قازان ايىندا قىتايلىق كومپانيا اۆتونومدى ۇشاتىن تاكسيدى ىسكە قوستى.