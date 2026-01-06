نيۋ- يوركتە ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ۆەنەسۋەلا بويىنشا شۇعىل وتىرىسى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - نيۋ- يوركتە ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلا باسشىسى نيكولاس مادۋرونى ۇستاعانىنا بايلانىستى شۇعىل جيىن ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشتىڭ ءسوزىن ونىڭ ساياسي ماسەلەلەر جونىندەگى ورىنباسارى روزماري ديكارلو وقىدى، دەپ حابارلادى ب ۇ ۇ جاڭالىقتارى.
- مەن ەلدەگى تۇراقسىزدىقتىڭ كۇشەيۋىنە، ايماققا ىقتيمال اسەرگە جانە مەملەكەتتەر اراسىنداعى قارىم-قاتىناستا جاسالۋى مۇمكىن پرەتسەدەنتكە قاتتى الاڭدايمىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بارلىعىنىڭ حالىقارالىق قۇقىقتى، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋعا نەگىز بولاتىن ب ۇ ۇ جارعىسىن تولىق ساقتاۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى.
- مەن 3 - قاڭتارداعى اسكەري ارەكەتتەردىڭ حالىقارالىق قۇقىقتى ساقتاماعانىنا قاتتى الاڭدايمىن، - دەپ قوستى ب ۇ ۇ باس حاتشىسى.
جارعىدا كەز كەلگەن مەملەكەتتىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعىنا نەمەسە ساياسي تاۋەلسىزدىگىنە قارسى كۇش قولدانۋ ارقىلى قورقىتۋعا تىيىم سالاتىنى اتاپ وتىلگەن.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى ۆەنەسۋەلاداعى بارلىق مۇددەلى تاراپتاردى قوعامنىڭ بارلىق توپتارى وزدەرىنىڭ بولاشاعىن انىقتاي الاتىن جان-جاقتى دەموكراتيالىق ديالوگقا قاتىسۋعا شاقىردى، «بۇل ادام قۇقىقتارىنىڭ تولىق ساقتالۋىن، زاڭنىڭ ۇستەمدىگىن جانە ۆەنەسۋەلا حالقىنىڭ ەگەمەندى ەرىك-جىگەرىن بىلدىرەدى». ب ۇ ۇ باس حاتشىسى سونداي-اق «ۆەنەسۋەلانىڭ كورشىلەرى مەن جالپى حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى ىنتىماقتاستىق رۋحىندا جانە بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋدى ىلگەرىلەتۋگە ارنالعان پرينتسيپتەرگە، زاڭدارعا جانە ەرەجەلەرگە سايكەس ارەكەت ەتۋگە» شاقىردى.
- زاڭنىڭ كۇشى ۇستەم بولۋى كەرەك. حالىقارالىق قۇقىقتا ەسىرتكى ساۋداسى، رەسۋرستار تۋرالى داۋلار جانە ادام قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋى سياقتى ماسەلەلەردى شەشۋگە ارنالعان قۇرالدار بار. ءبىز وسى جولمەن ءجۇرۋىمىز كەرەك، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ا ق ش- تىڭ ب ۇ ۇ- داعى ەلشىسى مايك ۋولتس شۇعىل جيىندا امەريكانىڭ ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري ارەكەتىن قورعادى، دەپ حابارلايدى CBS News.
- ءبىز ۆەنەسۋەلاعا نەمەسە ونىڭ حالقىنا قارسى سوعىسىپ جاتقان جوقپىز. ءبىز ەلدى باسىپ المايمىز. بۇل ونداعان جىلدار بويى جاسالعان زاڭدى ايىپتاۋلار شەڭبەرىندەگى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ وپەراتسياسى بولدى. امەريكا ەسىرتكى ساتۋشىنى تۇتقىندادى، ول قازىر ا ق ش- تا 15 جىل ىشىندە ءبىزدىڭ حالقىمىزعا قارسى جاساعان قىلمىستارى ءۇشىن سوتتا جاۋاپ بەرەدى، - دەدى ا ق ش- تىڭ ب ۇ ۇ- داعى ەلشىسى مايك ۋولتس.
رەسەي مەن قىتاي ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شۇعىل وتىرىسىندا ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ارەكەتىن قاتاڭ ايىپتاپ، ۆەنەسۋەلانىڭ بيلىكتەن قۋىلعان پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلىن ا ق ش قاماۋىنان دەرەۋ بوساتۋعا شاقىردى، دەپ جازدى WSJ.
- امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ۆەنەسۋەلاعا قارسى كەلەڭسىز تۇردە جاساپ جاتقان قىلمىسىن اقتاپ الۋ مۇمكىن ەمەس، - دەدى رەسەيدىڭ ب ۇ ۇ- داعى وكىلى ۆاسيلي نەبەنزيا.
ونىڭ ايتۋىنشا، مادۋرونى تۇتقىنعا الۋ جانە ونى ەلدەن كۇشتەپ شىعارۋ بارلىق حالىقارالىق نورمالاردى بۇزىپ، «ا ق ش زاڭسىزدىق پەن كۇش ۇستەمدىگى داۋىرىنە» ورالۋدىڭ جارشىسى بولدى.
قىتايدىڭ ب ۇ ۇ- داعى ەلشىسى سۋن لەي بەيجىڭ امەريكاندىقتاردىڭ مادۋرونى باسىپ الۋىن «قاتتى ايىپتايدى» دەپ مالىمدەدى. بۇل تۋرالى SCMP حابارلادى. قىتاي ۆاشينگتوندى حالىقارالىق قۇقىقتى ساقتاۋعا، ونىڭ الەمدىك پوليتسيا مەن سوت ەمەستىگىن ەسكە ءتۇسىرىپ، نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلىن دەرەۋ بوساتۋعا شاقىردى.
- قىتاي ا ق ش- تىڭ ىسىنە تاڭ قالىپ، ونىڭ ءبىرجاقتى، زاڭسىز جانە اگرەسسيۆتى ارەكەتىن قاتاڭ ايىپتايدى. كەڭەستىڭ تۇراقتى مۇشەسى رەتىندە ا ق ش حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ الاڭداۋشىلىعىن ەلەمەدى، ويلانباستان ۆەنەسۋەلانىڭ ەگەمەندىگىن، قاۋىپسىزدىگىن، تاۋەلسىزدىگى مەن مۇددەلەرىن تاپتادى جانە حالىقارالىق تەڭدىك پرينتسيپتەرىن ەلەۋلى تۇردە بۇزدى، - دەدى سۋن لەي.
ۇلى بريتانيانىڭ ب ۇ ۇ- داعى ۋاقىتشا سەنىمدى وكىلى دجەيمس كاريۋكي مادۋرونىڭ بيلىككە كەلۋى زاڭسىز دەپ مالىمدەدى.
ۇلى بريتانيا ۆەنەسۋەلا حالقىنىڭ ەرىك-جىگەرىن كورسەتەتىن ۆەنەسۋەلانىڭ زاڭدى ۇكىمەتىنە بيلىكتى بەيبىت جانە قاۋىپسىز بەرۋدى جاقتايدى.
- بىرىككەن كورولدىك ۆەنەسۋەلا حالقىنىڭ ەرىك-جىگەرىن كورسەتەتىن ۆەنەسۋەلاداعى زاڭدى ۇكىمەتكە بيلىكتىڭ بەيبىت جانە قاۋىپسىز ءوتۋىن قولدايدى. ول حالىقارالىق قۇقىق پەن ب ۇ ۇ جارعىسىندا بەكىتىلگەن قاعيداتتارعا ادالدىعىن راستايدى. بۇل پرينتسيپتەر حالىقارالىق بەيبىتشىلىكتى، قاۋىپسىزدىكتى جانە قۇقىقتى ساقتاۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى، - دەدى دجەيمس كاريۋكي.
فرانسيانىڭ ب ۇ ۇ-داعى وكىلى مادۋرونىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ادام قۇقىقتارىن بۇزۋ ارەكەتتەرىن قابىلداۋعا بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- نيكولاس مادۋرونى تۇتقىنعا الۋعا اكەلگەن اسكەري وپەراتسيا داۋلاردى بەيبىت جولمەن شەشۋ، ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە كۇش قولدانباۋ قاعيداتتارىنا قايشى كەلەدى، - دەلىنگەن فرانسيا مالىمدەمەسىندە.
سونداي-اق، «ب ۇ ۇ جارعىسىن جانە ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى مۇشەلەرى رەتىندە جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلگەن مەملەكەتتەردىڭ حالىقارالىق قۇقىعىن بۇزۋ ۇيىمنىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەدى. حالىقارالىق ءتارتىپ، مەملەكەتتەردىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قۇرمەتتەۋ قاعيداتىن قوسا العاندا، جارعى قاعيداتتارىن بۇزۋ حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى السىرەتەدى» دەلىنگەن.
- فرانسيا ب ۇ ۇ جارعىسىن جانە داۋلاردى بەيبىت جولمەن شەشۋ قاعيداتتارىن ساقتاۋعا ادال بولىپ قالا بەرەدى. ءبىز بۇل پرينتسيپتەردى ولاردىڭ بارلىق كورىنىستەرىندە، كەز كەلگەن ۋاقىتتا جانە كەز كەلگەن جەردە قولداۋعا مىندەتتىمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
فرانسيا بەيبىت جانە دەموكراتيالى بولۋى كەرەك ۆەنەسۋەلا ءۇشىن ءقازىر اشىلىپ جاتقان وتپەلى كەزەڭدە حالىقتىڭ ەركىنە قۇرمەتپەن قارايدى. بۇل وتپەلى كەزەڭ ۆەنەسۋەلالىقتاردىڭ باسشىلىعىمەن جۇزەگە اسىرىلۋى كەرەك دەپ سانايدى.
ب ۇ ۇ مالىمدەمەسىنە سايكەس، ۆەنەسۋەلا رەسمي تۇردە كەڭەس وتىرىسىن وتكىزۋدى سۇرادى، ونىڭ قۇرامىنا تۇراقتى مۇشەلەر - قىتاي، فرانسيا، رەسەي، ۇلى بريتانيا جانە ا ق ش، سونداي-اق 10 باسقا تۇراقتى ەمەس مۇشەلەر كىرەدى.