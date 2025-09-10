نيۋ-يوركتە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسىن اشقان جاڭا ءتورايىم اننالەنا بەربوك ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردى سوعىستار مەن كەدەيلىكتەن كليماتتىڭ وزگەرۋىنە دەيىنگى جاھاندىق داعدارىستارعا قارسى بىرىگۋگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى ب ۇ ۇ.
اننالەنا بەربوك - باس اسسامبلەياعا ءتوراعالىق ەتەتىن تاريحتاعى بەسىنشى ايەل. ول 1945 -جىلى سان- فرانتسيسكو كونفەرەنتسياسىندا قابىلدانعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قۇرىلتايشى جارعىسى بويىنشا انت قابىلداپ، ءوزىنىڭ الدىندا ءتوراعا بولعان كامەرۋندىق فيلەمون يانگتان اسسامبلەيانىڭ اشەكەيلەنگەن بالتاسىن الىپ، باتىلدىقپەن جانە ينكليۋزيۆتىلىكپەن باسقارۋعا ۋادە بەردى.
بەربوك بۇل «ەرەكشە سەسسيا» بولاتىنىنا سەندىردى، ويتكەنى كوپجاقتى جۇيە ءبىر-بىرىنە قايشى كەلەتىن داعدارىستار مەن تەرەڭدەي تۇسكەن كەلىسپەۋشىلىكتەرگە تاپ بولدى.
ءوزىنىڭ سوزىنجە بەربوك دۇنيە جۇزىندەگى ميلليونداعان ادام - گازاداعى اشتىقتان ولگەن بالالار مەن مەكتەپكە بارا الماي جۇرگەن اۋعان قىزدارىنان باستاپ زىمىران اتقىلاۋىنان جاسىرىنىپ جاتقان ۋكرايناداعى وتباسىلار مەن ۇيلەرىن تەڭىز جۇتىپ جاتقان تىنىق مۇحيتى ارالدارىنىڭ تۇرعىندارىنا دەيىن تاپ بولىپ وتىرعان اۋىر شىندىقتى مويىندادى.
بەربوك ب ۇ ۇ-نىڭ گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋدەگى ماڭىزدى ءرولىن اتاپ ءوتىپ، ميلليونداعان ادامنىڭ بالالار قورى (UNICEF)، دۇنيەجۇزىلىك ازىق-تۇلىك باعدارلاماسى (WFP) جانە دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى (WHO) سياقتى مەكەمەلەرگە سەنىپ وتىرعانى تۋرالى ايتتى.
ول مۇشە مەملەكەتتەردى رەفورمالاردى ىلگەرىلەتۋ، وتكەن جىلى قابىلدانعان بولاشاق پاكتىسىن جۇزەگە اسىرۋ جانە پروتسەدۋرانىڭ وزىنە ەمەس، مازمۇنىنا نازار اۋدارۋ ارقىلى ب ۇ ۇ- نى «XXI عاسىرعا جارامدى» ەتۋگە شاقىردى.
ونىڭ الداعى جىلعا ارنالعان باسىمدىقتاردىڭ قاتارىندا ب ۇ ۇ- نىڭ 80- رەفورماسىنىڭ كۇن ءتارتىبىن جۇزەگە اسىرۋ، كەلەسى باس حاتشىنى تاڭداۋ پروتسەسىنە جەتەكشىلىك ەتۋ، سونداي-اق بەيبىتشىلىك، تۇراقتى دامۋ جانە ادام قۇقىقتارىن ىلگەرىلەتۋگە كومەكتەسۋ بار.
باس حاتشى انتونيۋ گۋتەرريش بەربوكتى سايلانۋىمەن قۇتتىقتاپ، ونىڭ كورەگەندىگى مەن تاجىريبەسىن جوعارى باعالاپ، ۇكىمەتتەردى 80 جىل بۇرىن ب ۇ ۇ قۇرۋ ءۇشىن ەلدەردى بىرىكتىرگەن جىگەرلىلىكتى تانىتۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ بيىلعى تاقىرىبى - «بىرگە جاقسىراق: بەيبىتشىلىك، دامۋ جانە ادام قۇقىعى ءۇشىن 80 جىل جانە ودان دا كوپ».
ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى جوعارى دەڭگەيدەگى جالپى پىكىرتالاس (23-27 جانە 29-قىركۇيەك) بولادى، وندا مەملەكەت باسشىلارى كۇردەلى جاھاندىق ماسەلەلەر مەن ۇجىمدىق ارەكەتتىڭ ماڭىزدىلىعىن قاراستىرادى. 23-27 جانە 29-قىركۇيەك كۇندەرى وتەتىن جوعارى دەڭگەيدەگى جالپى پىكىرتالاس ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالىپ، وندا ءتۇرلى مەملەكەت باسشىلارى كۇردەلى جاھاندىق ماسەلەلەر مەن ۇجىمدىق ءىس-قيمىلدىڭ ماڭىزدىلىعىنا قاتىستى ءسوز سويلەيدى.
جالپى پىكىرتالاستى برازيليا پرەزيدەنتى لۋيس يناسيو لۋلا دا سيلۆا اشاتىنى بەلگىلى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 23-قىركۇيەكتە جالپى پىكىرتالاستا ءسوز سويلەيدى، بۇل ونىڭ ەكىنشى مەرزىمدەگى العاشقى ءسوز سويلەۋى بولادى، دەپ حابارلايدى Outlookindia.
الايدا ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنا قاتىسۋى تۋرالى رەسمي مالىمدەمە بولعان جوق.
ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا مودي ب ۇ ۇ-داعى جالپى پىكىرتالاسقا قاتىسپايدى، ال ەلدىڭ اتىنان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سۋبراحمانيام دجايشانكار كەلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
يزرايل، قىتاي، پاكىستان جانە بانگلادەش ۇكىمەت باسشىلارى ءىس-شاراعا قاتىساتىنىن راستادى جانە 26-قىركۇيەكتە اسسامبلەيادا ءسوز سويلەيدى.
بۇعان دەيىن فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىندا پالەستينا مەملەكەتىن تانۋعا ۋادە بەرگەن ەدى، ءبىراق ونىڭ بۇل مالىمدەمەنى ءوزى جاساۋ- جاساماۋى ءالى بەلگىسىز.
ا ق ش-تىڭ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنداعى پالەستينا دەلەگاتسياسىنا ۆيزا بەرۋدەن باس تارتۋى پالەستينا مەن يزرايلدىڭ ەكى مەملەكەتتى شەشىمىنە ارنالعان ءبىر كۇندىك كونفەرەنسيانى ب ۇ ۇ-نىڭ نيۋ-يوركتەگى شتاب-پاتەرىنەن جەنيەۆاداعى باسقا ۇلكەن ورىنعا كوشىرۋ تۋرالى ۇندەۋلەرگە اكەلدى، دەپ حابارلايدى The Guardian.
اق ءۇي پالەستينا اۆتونومياسىنىڭ پرەزيدەنتى ماحمۇد ابباس پەن پالەستينانىڭ باسقا 80 شەنەۋنىگىنە باس اسسامبلەيا سەسسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن ۆيزا بەرۋدەن باس تارتتى. 1988 -جىلى ا ق ش پالەستينانى ازات ەتۋ ۇيىمىنىڭ جەتەكشىسى ياسير ارافاتقا نيۋ-يورككە كىرۋگە تىيىم سالعان.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش لاڭكەستىككە قارسى زاڭدارعا سىلتەمە جاساي وتىرىپ برازيليا، يران، سۋدان جانە زيمبابۆە ديپلوماتتارىنا دا تىيىم سالۋى مۇمكىن.
برازيلياعا كەلەتىن بولساق، ىقتيمال ۆيزالىق شەكتەۋلەردىڭ پرەزيدەنت لۋيس يناسيو لۋلا دا سيلۆاعا نەمەسە ب ۇ ۇ سامميتىندەگى ەل دەلەگاتسياسىنىڭ تومەنگى دەڭگەيدەگى مۇشەلەرىنە اسەر ەتۋ-ەتپەۋى ءالى بەلگىسىز.
ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق سامميتىندە قانداي ءىس-شارالار وتەتىنىن مىنا ماتەريالدان وقي الاسىز.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق سەسسياسىندا ءسوز سويلەيتىنىن جازعان بولاتىنبىز.