نيۋ-يوركتە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن جەلى جويىلدى
نيۋ- يورك. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ قۇپيا قىزمەتى سەيسەنبى كۇنى نيۋ-يوركتەگى ءوز شتاب-پاتەرىنىڭ ماڭىندا جانە ءۇش شتات اۋماعىندا ءىرى باقىلاۋ جەلىسىنىڭ جويىلعانىن مالىمدەدى، دەپ جازدى AZƏRTAC.
بارلىعى 100 مىڭ SIM- كارتا مەن 300 سەرۆەر تابىلعان.
ا ق ش قۇپيا قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جەلى بۇكىل نيۋ-يوركتەگى تەلەكوممۋنيكاتسيانى ىستەن شىعارا الاتىن قۋاتقا يە بولعان.
- انونيمدى تۇردە قاۋىپ توندىرەتىن قوڭىراۋلار شالۋدان بولەك، بۇل قۇرىلعىلار تەلەكوممۋنيكاتسيالىق جۇيەلەرگە ءتۇرلى شابۋىلدار جاساۋ ءۇشىن قولدانىلۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن ا ق ش قۇپيا قىزمەتىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
سول باسپا ءسوز حابارلاماسىندا بىرنەشە بولمەدە ۇقىپتى تۇردە قويىلعان انتەننالارمەن جابدىقتالعان جۇزدەگەن SIM- كارت قاتارلارى كورسەتىلگەن فوتوسۋرەتتەر دە جاريالانعان.
- بۇل جەلى موبيلدى بايلانىس مۇنارالارىنىڭ جۇمىسىن بۇزۋعا، قىزمەت كورسەتۋدەن باس تارتۋ (DoS) ءتارىزدى شابۋىلدار جاساۋعا جانە قىلمىستىق توپتار مەن ىقتيمال بۇزاقىلار اراسىندا انونيمدى ءارى شيفرلانعان بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق، بۇل جۇيە ەل بويىنشا ءبىر مينۋتتا 30 ميلليون SMS- حابارلاما جىبەرە الاتىن قۋاتقا يە بولعانى اتاپ ءوتىلدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ- نىڭ نيۋ-يوركتەگى دەباتىندا ت م د ەلدەرى باسشىلارى اراسىندا ءبىرىنشى بولىپ ءسوز سويلەيدى.
پلەنارلىق وتىرىستى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ ءتوراعاسى اننالەنا بەربوك اشادى.
Jibek Joly پرەزيدەنتتىڭ ءسوز سويلەۋىن ونلاين كورسەتەدى.