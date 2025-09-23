ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:28, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    نيۋ-يوركتە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن جەلى جويىلدى

    نيۋ- يورك. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ قۇپيا قىزمەتى سەيسەنبى كۇنى نيۋ-يوركتەگى ءوز شتاب-پاتەرىنىڭ ماڭىندا جانە ءۇش شتات اۋماعىندا ءىرى باقىلاۋ جەلىسىنىڭ جويىلعانىن مالىمدەدى، دەپ جازدى AZƏRTAC.

    Нью-Йоркте БҰҰ Бас Ассамблеясына қауіп төндіруі мүмкін желі жойылды
    Фото: Азертадж

    بارلىعى 100 مىڭ SIM- كارتا مەن 300 سەرۆەر تابىلعان.

    ا ق ش قۇپيا قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جەلى بۇكىل نيۋ-يوركتەگى تەلەكوممۋنيكاتسيانى ىستەن شىعارا الاتىن قۋاتقا يە بولعان.

    - انونيمدى تۇردە قاۋىپ توندىرەتىن قوڭىراۋلار شالۋدان بولەك، بۇل قۇرىلعىلار تەلەكوممۋنيكاتسيالىق جۇيەلەرگە ءتۇرلى شابۋىلدار جاساۋ ءۇشىن قولدانىلۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن ا ق ش قۇپيا قىزمەتىنىڭ مالىمدەمەسىندە.

    سول باسپا ءسوز حابارلاماسىندا بىرنەشە بولمەدە ۇقىپتى تۇردە قويىلعان انتەننالارمەن جابدىقتالعان جۇزدەگەن SIM- كارت قاتارلارى كورسەتىلگەن فوتوسۋرەتتەر دە جاريالانعان.

    - بۇل جەلى موبيلدى بايلانىس مۇنارالارىنىڭ جۇمىسىن بۇزۋعا، قىزمەت كورسەتۋدەن باس تارتۋ (DoS) ءتارىزدى شابۋىلدار جاساۋعا جانە قىلمىستىق توپتار مەن ىقتيمال بۇزاقىلار اراسىندا انونيمدى ءارى شيفرلانعان بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونداي-اق، بۇل جۇيە ەل بويىنشا ءبىر مينۋتتا 30 ميلليون SMS- حابارلاما جىبەرە الاتىن قۋاتقا يە بولعانى اتاپ ءوتىلدى.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ- نىڭ نيۋ-يوركتەگى دەباتىندا ت م د ەلدەرى باسشىلارى اراسىندا ءبىرىنشى بولىپ ءسوز سويلەيدى.

    پلەنارلىق وتىرىستى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ ءتوراعاسى اننالەنا بەربوك اشادى.

    Jibek Joly پرەزيدەنتتىڭ ءسوز سويلەۋىن ونلاين كورسەتەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
