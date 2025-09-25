نيۋ-يورك پوليتسياسى ەردوعاندى كوشەنىڭ قاق ورتاسىندا توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يورك پوليتسياسى VIP كورتەجدى وتكىزۋ ءۇشىن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان مەن ونىڭ دەلەگاتسياسىن توقتاتتى.
بۇل تۋرالى Deutsche Welle-دىڭ تۇرىك قىزمەتى حابارلادى.
ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-يورككە كەلگەن ەردوعان كۇزەتشىلەردىڭ قورشاۋىندا كوشەدەن وتپەك بولعان كەزدە توقتاتىلدى. وسى كەزدە ا ق ش پرەزيدەنتىنە تيەسىلى بولۋى مۇمكىن VIP كورتەج ءوتىپ بارا جاتقان. تۇرىك كوشباسشىسىنىڭ كومانداسى تەمىر توسقاۋىلداردى الىپ تاستاۋعا ارەكەتتەنگەن كەزدە ولار مەن پوليتسيا اراسىندا شاعىن قاقتىعىس بولعان. تۇركيا پرەزيدەنتىنە اقىرى كورتەجدىڭ ءوتىپ كەتۋىن كۇتۋگە تۋرا كەلدى.
بۇعان دەيىن نيۋ-يورك پوليتسياسى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ كورتەجىنە بايلانىستى كوشەلەردى جاۋىپ، فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكروننىڭ كولىگىن توقتاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.
ماكرون ب ۇ ۇ شتاب-پاتەرىنەن شىعىپ، فرانسيا ەلشىلىگىنە بارماقشى بولعان كەزدە ونىڭ كولىگىن ترامپتىڭ كورتەجىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن نيۋ-يورك پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى توقتاتتى. فرانسۋز كوشباسشىسى كولىگىنەن ءتۇسىپ، ترامپقا تەلەفون سوقتى.