نيۋ-يورك قالاسىن العاش رەت مۇسىلمان باسقاراتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - دەموكراتيالىق پارتيادان 34 جاستاعى كانديدات زوحران مامداني تاۋەلسىز كانديدات رەتىندە قاتىسقان نيۋ-يوركتىڭ بۇرىنعى گۋبەرناتورى ەندريۋ كۋومونى جانە رەسپۋبليكاشىل كانديدات كەرتيس سليۆانى جەڭدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
مامداني %49,6 داۋىس، ونىڭ باستى قارسىلاسى كۋومو - %41,6، ال سليۆا %7,9 داۋىس جينادى. بۇل جەڭىس مامدانيدىڭ نيۋ-يورك ساياساتىنداعى شامامەن ءبىر جىل بۇرىن ناۋقانىن باستاعاننان بەرى كۇرت كوتەرىلگەنىن كورسەتەدى. ول شتاتتىڭ زاڭ شىعارۋشى جينالىسىنىڭ تانىمال ەمەس مۇشەسىنەن باستاپ امەريكانىڭ ەڭ ءىرى قالاسىنىڭ كوشباسشىسىنا اينالدى، دەپ جازدى NBC News.
مامداني ەندى ءوز جاقتاستارىنا شابىت بەرگەن اۋقىمدى ساياسي كۇن ءتارتىبىن جۇزەگە اسىرۋعا تىرىسادى، سونىمەن بىرگە ۇلكەن مۋنيتسيپالدىق بيۋروكراتيانى باسقارادى جانە ەلدەگى ەڭ كورنەكتى دەموكراتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە ۇلتتىق ساياساتقا ىقپال ەتەدى.
NBC News ەكزيت-پولدارى مامدانيدىڭ بارلىق ناسىلدىك توپ اراسىندا جەڭىسكە جەتكەنىن كورسەتتى.
45 جاسقا دەيىنگى جاس سايلاۋشىلار ونى كۋومودان %43 ارتىقشىلىقپەن تاڭدادى. 45 جاستان اسقان سايلاۋشىلار كۋومونى %10 ارتىقشىلىقپەن تاڭداعان.
مامدانيدىڭ پالەستينالىقتاردى جاقتايتىن بەلسەندىلىگى سايلاۋالدى جارىستىڭ نەگىزگى ماسەلەسىنە اينالدى. ساۋالنامالار يەۆرەي سايلاۋشىلارىنىڭ مامدانيدەن 29 ۇپاي ارتىقشىلىقپەن كۋومونى ارتىق كورەتىنىن كورسەتتى: %60 عا قارسى %31.
بۇدان باسقا، 4-قاراشادا ا ق ش-تىڭ ۆيردجينيا جانە نيۋ-دجەرسي شتاتتارىندا گۋبەرناتورلىق سايلاۋ ءوتتى.
دەموكرات ەبيگەيل سپانبەرگەر ۆيردجينيا گۋبەرناتورى بولىپ سايلاندى، ول رەسپۋبليكاشىل ۋينسوم ەرل-سيرستى جەڭىپ، العاشقى ايەل گۋبەرناتور بولدى، دەپ حابارلايدى The Guardian.
نيۋ-دجەرسي گۋبەرناتورلىعىنا سايلاۋدا دەموكرات وكىل ميككي شەريلل (%56) رەسپۋبليكاشىل دجەك چياتارەلليدى (%43,4) جەڭدى، دەپ حابارلايدى CBS News.
بۇعان دەيىن ترامپ زوحران مامداني مەر بولعان جاعدايدا نيۋ-يورك قالاسىن قارجىلاندىرۋدى قىسقارتامىن دەپ قورقىتقانىن جازعان ەدىك.