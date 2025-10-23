نيۋ-يورك مەرى قازاقستان مۇراسىن دارىپتەۋ كۇنىن جاريالادى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - مانحەتتەننىڭ قارجى ورتالىعىندا قازاقستاننىڭ رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ سالتاناتتى ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ءىس-شاراعا نيۋ-يورك مەرياسىنىڭ، ديپلوماتيالىق كورپۋس وكىلدەرىنىڭ، ب ۇ ۇ جانىنداعى ق ر تۇراقتى وكىلدىگىنىڭ، نيۋ-يورك قالاسىنداعى ق ر باس كونسۋلدىعىنىڭ، سونداي-اق قازاقستاندىق دياسپورا مەن جاستار وكىلدەرى قاتىستى.
بيىلعى ءراسىمنىڭ ماڭىزىن ارتتىرعان وقيعا - نيۋ-يورك مەرياسىنىڭ ەلىمىزدەگى رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي «قازاقستان مۇراسى كۇنى» (Kazakhstan Heritage Day) دەپ جاريالاعان رەسمي پروكلاماتسياسىنىڭ تابىستالۋى بولدى.
نيۋ-يورك ءمەرى ەريك ادامس قول قويعان بۇل تاريحي قۇجات قازاقستانعا دەگەن قۇرمەت پەن قازاقستاندىق قاۋىمداستىقتىڭ قالانىڭ مادەني جانە قوعامدىق ومىرىنە قوسقان ۇلەسىن تانۋدىڭ بەلگىسى رەتىندە قابىلداندى.
پروكلاماتسيا قازاقستان مەن امەريكا قۇراما شتاتتارى اراسىنداعى دوستىق بايلانىستاردىڭ بەرىكتىگىن ايعاقتاپ، نيۋ-يورك قالاسىنىڭ ءوزارا قۇرمەت پەن حالىقارالىق سەرىكتەستىك قاعيداتتارىنا ادالدىعىن بىلدىرمەك.
قالا اكىمشىلىگى اتىنان قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەگەن حالىقارالىق ىستەر جونىندەگى ارنايى كەڭەسشى چارلز دايموند دياسپورانىڭ مادەنيەتارالىق ديالوگتى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتىپ، ا ق ش پەن قازاقستان اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە قولداۋ ءبىلدىردى.
ءىس-شارا بارىسىندا ا ق ش- تا تۇراتىن قازاقستاندىقتاردىڭ رولىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ءوز سوزىندە قازاقستاننىڭ نيۋ-يورك قالاسىنداعى باس كونسۋلى راۋان تلەۋلين نيۋ-يورك مەرياسىنا ىنتىماقتاستىعى مەن قولداۋى ءۇشىن العىس ءبىلدىرىپ، پروكلاماتسيانىڭ تابىستالۋى قازاقستان مەن اقش اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا قۇرمەتتىڭ ماڭىزدى بەلگىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«Sony» كومپانياسىنىڭ اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى گاليا تلەۋوۆا جاس كاسىبي مامانداردىڭ قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى وڭ يميدجىن نىعايتۋداعى ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، شەتەلدەگى وتانداستاردىڭ جەتىستىكتەرى ەلدىڭ جاڭعىرۋ باعىتىنىڭ جالعاسى ەكەنىن ايتتى.
مادەني جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ تاقىرىبى نيۋ-يورك كينواكادەمياسىنىڭ (NYFA) اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى دەۆيد كلايننىڭ سوزىندە ەرەكشە اتالدى. ول الماتى قالاسىندا اكادەميانىڭ جاڭا كامپۋسىنىڭ اشىلعانىن ەسكە سالىپ، قازاقستاندىق جاستاردىڭ قاتىسۋىمەن بىرلەسكەن جوبالاردى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
سالتاناتتى شاراعا نيۋ-يوركتە تۇراتىن امەريكالىق مۋزىكانت دجەفف گەرش (Jeff Gersh) ەرەكشە كۇي بەردى. ول قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپابى - دومبىرانى مەڭگەرگەنىن پاش ەتە وتىرا، ءوزىنىڭ ورىنداۋىندا قازاقتىڭ ءداستۇرلى مۋزىكالىق تۋىندىلارىن ۇسىندى.
قازاق دياسپوراسى وكىلى، «Viva Music Carnegie Hall - 2022» بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى گۇلزار گابمان (Gulzar Gabman) قازاق اندەرىمەن جۇرت قوشەمەتىنە يە بولدى. شارا بارىسىندا شىرقالعان اۋەندەر ەكى ەل اراسىنداعى مادەني ءوزارا ءىس-قيمىل مەن دوستىقتىڭ شىنايى كورىنىسىنە اينالدى.