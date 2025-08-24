نيۋ-دەليدە ءبىر ميلليون قاڭعىباس يت قايتادان كوشەگە شىعارىلدى
نيۋ-دەلي. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ جوعارعى سوتى نيۋ-دەلي قالاسىنداعى شامامەن ءبىر ميلليون قاڭعىباس ءيتتىڭ قالا كوشەلەرىندە ەركىن جۇرۋىنە رۇقسات بەردى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگى CNN گە سىلتەمە جاساپ.
بۇعان دەيىن قالادا يتتەردىڭ ادامدارعا شابۋىل جاساعانى تۋرالى الاڭداتارلىق جاعدايلار تىركەلگەن بولاتىن. بالالاردى يت تالاپ، ولتىرگەن جاعدايلار دا بار. وسىعان بايلانىستى، 12-تامىز كۇنى جوعارعى سوت بارلىق قاڭعىباس يتتەردى سەگىز اپتانىڭ ىشىندە ۇستاپ، تۇراقتى تۇردە پريۋتتارعا ورنالاستىرۋ تۋرالى شەشىم شىعارعان ەدى.
الايدا بۇل شەشىمگە زووقورعاۋشىلار قارسى شىقتى. ولار قالانىڭ مۇنداي كولەمدەگى جانۋارلاردى ورنالاستىرۋعا قاجەت ينفراقۇرىلىمنان جۇرداي ەكەنىن مالىمدەگەن. ساراپشىلاردىڭ ەسەبى بويىنشا، نيۋ- دەليدە 1 ميلليونعا جۋىق قاڭعىباس يت بار.
سىننان كەيىن جوعارعى سوت ءوز شەشىمىن قايتا قاراپ، جاڭا قاۋلى قابىلدادى.
جاڭا شەشىمگە سايكەس:
قاڭعىباس يتتەر ۇستالىپ، ستەريليزاتسيا جانە ۆاكسيناتسيا جاسالادى؛
ودان كەيىن سول ۇستالعان اۋدانىنا قايتا جىبەرىلەدى؛
تەك قۇتىرۋ نەمەسە اگرەسسيۆتىلىك بەلگىلەرى بار يتتەر عانا كوشەگە جىبەرىلمەيدى.
سونىمەن قاتار، جوعارعى سوت بۇل شەشىمنىڭ ەلدىڭ بارلىق وڭىرىنە قاتىستى ەكەنىن ناقتىلادى. بۇعان قوسا، يتتەرگە كوشەدە تاماق بەرۋگە تىيىم سالىندى جانە ولاردى قورەكتەندىرۋگە ارنايى ورىندار ۇيىمداستىرۋ ۇسىنىلدى.
دەرەكتەرگە سۇيەنسەك:
Press Trust of India مالىمەتى بويىنشا، ءۇندىستاندا 62 ميلليونعا جۋىق قاڭعىباس يت بار؛
د س ۇ (دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى) ءۇندىستاندى قۇتىرۋ ىندەتى بويىنشا ەندەميالىق ەل رەتىندە سانايدى - بۇل ەلدە الەمدەگى قۇتىرۋدان بولاتىن ءولىم- ءجىتىمنىڭ %36 ى تىركەلەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ەۋرووداق بارلىق مىسىق پەن يتكە چيپ ورناتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلاعان ەدىك.