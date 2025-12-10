22:11, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
نورۆەگياداعى الەم كۋبوگىنىڭ سوڭعى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ەل نامىسىن كىمدەر قورعايدى
استانا. KAZINFORM - حاماردا (نورۆەگيا) كونكيمەن جۇگىرۋدەن الەم كۋبوگىنىڭ سوڭعى ىرىكتەۋ كەزەڭى وتەدى.
ىرىكتەۋ تۋرنيرىندە ەل نامىسىن 12 سپورتشى قورعايدى.
قۇراماعا نۇرالى اقجول، ەۆگەني كوشكين، نادەجدا موروزوۆا، رومان بينازاروۆ، ۆيتالي شيگولەۆ، ارتۋر گاليەۆ، الەكساندر كلەنكو، نيكيتا ۆاجەنين، ارينا يلياشەنكو، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا، الەنا ليفاتوۆا جانە كريستينا سيلايەۆا ەندى.
الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى 12-14-جەلتوقسان ارالىعىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، حامارداعى دودا - قازىرگى ماۋسىمداعى الەم كۋبوگىنىڭ ءتورتىنشى كەزەڭى ءارى 2026-جىلعى وليمپياداعا ىرىكتەۋدىڭ سوڭعى جارىسى بولماق.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كونكيمەن جۇگىرۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە قازاقستاندىقتار 11 مەدال العانىن حابارلاعانبىز.