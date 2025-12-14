ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:10, 14 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    نورۆەگيادا ايازدا سۋعا شومىلۋشىلار گيننەستىڭ جاڭا رەكوردىن ورناتتى

    استانا. KAZINFORM - نورۆەگيادا سۋ تەمپەراتۋراسى 9،9 گرادۋستىق سالقىن تەڭىزدە ءبىر مەزەتتە 3134 ادام تەڭىزگە شومىلىپ، كەمىندە 10 سەكۋند بويى بەلۋاردان سۋعا ءتۇسىپ تۇردى، دەپ حابارلايدى azertag.az.

    Норвегия, Гиннес, рекорд
    Фото: Аzertag.az

    رەكوردتى لوندوننان ارنايى كەلگەن Guinness رەكوردتار كىتابىنىڭ وكىلى رەسمي تۇردە تىركەدى.

    رەكورد ورناتۋ ءۇشىن كەمىندە 2461 قاتىسۋشىنى جيناۋ، شومىلۋشىلاردىڭ باسىم بولىگىنىڭ ارنايى تالاپتارعا ساي جابدىقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە سۋ تەمپەراتۋراسىنىڭ 10 گرادۋستان اسپاۋىن تىركەۋ قاجەت بولعان. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ الاڭداۋشىلىعىنا قاراماستان، اۋا رايى قولايلى بولدى.

    ءىس-شاراعا قىسقى جانە مۇزدى سۋعا شومىلۋ كلۋبتارىنىڭ مۇشەلەرىمەن قوسا سالاماتتى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن وزگە دە ازاماتتار قاتىسقان.

    رەكوردتىق وقيعا بولعان جەردە قۇتقارۋشىلار مەن دايۆەرلەر كەزەكشىلىك ەتكەن.

    ۇيىمداستىرۋشىلار 4 مىڭ ادامعا دەيىن قاتىسادى دەپ ۇمىتتەنگەن ەكەن. دەگەنمەن ناقتى كورسەتكىش ەڭ تومەنگى تالاپتان اسىپ، جاڭا رەكوردتىڭ ورناۋىنا مۇمكىندىك بەردى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار