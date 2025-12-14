نورۆەگيادا ايازدا سۋعا شومىلۋشىلار گيننەستىڭ جاڭا رەكوردىن ورناتتى
استانا. KAZINFORM - نورۆەگيادا سۋ تەمپەراتۋراسى 9،9 گرادۋستىق سالقىن تەڭىزدە ءبىر مەزەتتە 3134 ادام تەڭىزگە شومىلىپ، كەمىندە 10 سەكۋند بويى بەلۋاردان سۋعا ءتۇسىپ تۇردى، دەپ حابارلايدى azertag.az.
رەكوردتى لوندوننان ارنايى كەلگەن Guinness رەكوردتار كىتابىنىڭ وكىلى رەسمي تۇردە تىركەدى.
رەكورد ورناتۋ ءۇشىن كەمىندە 2461 قاتىسۋشىنى جيناۋ، شومىلۋشىلاردىڭ باسىم بولىگىنىڭ ارنايى تالاپتارعا ساي جابدىقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە سۋ تەمپەراتۋراسىنىڭ 10 گرادۋستان اسپاۋىن تىركەۋ قاجەت بولعان. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ الاڭداۋشىلىعىنا قاراماستان، اۋا رايى قولايلى بولدى.
ءىس-شاراعا قىسقى جانە مۇزدى سۋعا شومىلۋ كلۋبتارىنىڭ مۇشەلەرىمەن قوسا سالاماتتى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن وزگە دە ازاماتتار قاتىسقان.
رەكوردتىق وقيعا بولعان جەردە قۇتقارۋشىلار مەن دايۆەرلەر كەزەكشىلىك ەتكەن.
ۇيىمداستىرۋشىلار 4 مىڭ ادامعا دەيىن قاتىسادى دەپ ۇمىتتەنگەن ەكەن. دەگەنمەن ناقتى كورسەتكىش ەڭ تومەنگى تالاپتان اسىپ، جاڭا رەكوردتىڭ ورناۋىنا مۇمكىندىك بەردى.