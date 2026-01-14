نورۆەگيادا 15 قازاقستاندىق جاۋىنگەردىڭ بەيىتى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - جەدەل ىزدەستىرۋ توپتارىنىڭ تىنىمسىز ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا قازاقستاندىقتاردىڭ سوعىس جىلدارىندا حابارسىز كەتكەن اتا-باباسىنىڭ بەيىتى تابىلدى، دەپ حابارلايدى Jibek Joly.
بەلسەندىلەر جەلتوقسان ايىندا پسكوۆ قالاسىنان سوعىس جىلدارىنداعى ساربازداردىڭ سۇيەگىن تاپقان بولاتىن. جۋىردا نورۆەگيادا 15 قازاقستاندىق جاۋىنگەردىڭ بەيىتى تابىلدى.
سوعىس جىلدارىندا ءبىر جارىم ميلليونعا جۋىق قازاقستاندىق مايدانعا اتتاندى. ءار ەكىنشى جاۋىنگەر سوعىستا مەرت بولدى. 270000 نان استام سارباز ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار تىزىمىنە ەندى. ىزدەستىرۋ توپتارىنىڭ باعالاۋىنشا، بۇگىندە ەكى ميلليونعا جۋىق قازاقستاندىق اتا-باباسىنا نە بولعانىن جانە ولاردىڭ قايدا جەرلەنگەنىن بىلگىسى كەلەدى.
- جۇمىس بارىسىندا ءبىز رەسمي ۆەب-سايتىمىزدا وتباسىلاردان 12000 نان استام سۇراۋ الدىق. بۇگىنگە دەيىن ءبىز 4500 دەن استام ادامنىڭ تاعدىرى مەن جەرلەنگەن جەرىن انىقتادىق. جاۋىنگەرلەر تەك بۇرىنعى كەڭەس وداعى اۋماعىندا ەمەس، سونىمەن قاتار شىعىس ەۋروپا، نورۆەگيا، نيدەرلاندى، ءتىپتى ۇلى بريتانيادان دا تابىلىپ جاتىر، - دەدى Atamnyn Amanaty باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ابۋباكىر سمايىلوۆ.
ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنا پوليتسيا، اكىمدىكتەر جانە جەرگىلىكتى مەكتەپتەردىڭ مۇعالىمدەرىنەن باستاپ مينيسترلىكتەر مەن ەلشىلىكتەرگە دەيىن جۇمىلدىرىلدى. سوعىستا حابار-وشارسىز كەتكەندەر جاپپاي بەيىتتەردەن تابىلعان، ولاردىڭ اراسىندا اسكەري تۇتقىندار دا بار.
- قۇجاتتار وتە ەگجەي-تەگجەيلى تولتىرىلدى: اتى-ءجونى، تۇتقىنعا تۇسكەن كۇنى مەن ورنى، كوزىنىڭ تۇسىنە دەيىن. ءاربىر كارتادا فوتوسۋرەت بار. بۇل كوپ ساربازدىڭ العاشقى جانە سوڭعى سۋرەتى بولعان. سوندىقتان تۇتقىنعا تۇسكەندەردى انىقتاۋ وڭايعا ءتۇستى، - دەدى ابۋباكىر سمايىلوۆ.
جاقىندا نورۆەگيانىڭ سولتۇستىگىندە قازا تاپقان 15 قازاقستاندىق جاۋىنگەردىڭ بەيىتى تابىلدى. ولاردىڭ اتى- ءجونى تىركەۋ كارتالارىنىڭ ارقاسىندا انىقتالدى، كوپشىلىگىندە فوتوسۋرەت بار.
نورۆەگيالىق ەرىكتى تاتيانا زاتولوكينا- تورەسەن ىزدەۋ جۇمىستارىنا اتسالىسقان. بىرنەشە جىل ىشىندە ونىڭ توبى 400 گە جۋىق كەڭەستىك اسكەري تۇتقىندى تاپتى.
- ولار 1940 -جىلدىڭ 9-ساۋىرىنەن باستاپ وككۋپاتسيالانعان نورۆەگيا اۋماعىندا بولعان كەڭەس جاۋىنگەرلەرى. وسى 15 جاۋىنگەردىڭ ءارقايسىسى تۋرالى ارنايى ءبىلىپ، وتباسىن تاۋىپ، ساربازدار تۋرالى بارلىق اقپاراتتى جەتكىزگىمىز كەلدى. مەنىڭ ويىمشا، اتا-باباسىنىڭ بەيىتى قايدا ەكەنىن جانە ونىڭ قالاي مەرت بولعانى تۋرالى ءبىلۋ ۇرپاعىنا تىنىشتىق سىيلايدى، - دەيدى نورۆەگيالىق ەرىكتى تاتيانا زاتولوكينا- تورەزەن.
قازىر ىزدەۋشىلەر سولتۇستىك پوليار شەڭبەرىنىڭ ۇستىندە نەمىس تۇتقىنىندا قازا تاپقان قازاقستاندىق جاۋىنگەرلەردىڭ وتباسىلارىن ىزدەستىرىپ جاتىر. بۇل ساربازدار نورۆەگياداعى يورستادموەن زيراتىندا جەرلەنگەن. ەنگەلوي لاگەرىندەگى تۇتقىنداردىڭ قالدىقتارى تەتتا ارالىندا جەرلەنگەن.