نورۆەگيا مەن شۆەتسيا سيرەك كەزدەسەتىن اقماڭداي قاز ءۇشىن كەلىسە الماي جاتىر
استانا. KAZINFORM - نورۆەگيا مەن شۆەتسيا اراسىندا سيرەك كەزدەسەتىن اقماڭداي قازدى ساقتاۋ ماسەلەسىنە بايلانىستى داۋ تۋىندادى، دەپ جازادى ازەرتادج.
شۆەتسيا 1970-جىلداردىڭ سوڭىنان بەرى رەسەيدەن قۇستاردى اكەلىپ، ولاردى ءوسىرىپ، كەيىن جابايى تابيعاتقا جىبەرۋ ارقىلى وسى قۇستىڭ سانىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان قىمبات جوبانى جۇرگىزىپ كەلەدى.
ال نورۆەگيا بۇل ماسەلەگە نەعۇرلىم پاسسيۆتى تاسىلمەن قارايدى. كەي جاعدايلاردا شەكارادان ۇشىپ وتكەن شۆەد قازدارىن اتىپ تاستاعان وقيعالار دا بولعان. جەرگىلىكتى بيلىك بۇل قۇستاردى «جاساندى» دەپ ساناپ، ولاردىڭ ارالاسۋى تاريحي كوشى- قون باعىتتارىن وزگەرتىپ جىبەرەدى دەپ قاۋىپتەنەدى.
اڭشىلار قاۋىمداستىعى بۇل ارەكەتكە قارسى.
— ولار شۆەد قازىن نەگە قاۋىپ دەپ سانايتىنىن تۇسىنبەي وتىرمىز: ول نورۆەگيالىق توپپەن بىرگە كوشەدى. جويىلىپ بارا جاتقان ءتۇر وكىلىن عىلىمي نەگىزسىز جويۋ - حالىقارالىق كەلىسىمدەرگە قايشى، - دەيدى ۇيىم وكىلدەرى.
سونداي-اق ولار شۆەد قازدارى نورۆەگيالىقتارعا قاراعاندا قاۋىپسىز كوشى- قون جولدارىن پايدالاناتىنىن اتاپ وتەدى.
نورۆەگيالىق اقماڭداي قازدار رەسەي مەن قازاقستان ارقىلى گرەكياعا ۇشادى، ال شۆەتسيا 1980-جىلدارى ءوز قۇستارىنىڭ باعىتتارىن وزگەرتىپ، گەرمانيا مەن نيدەرلاندى ارقىلى وتكىزۋدى باستاعان.
- شۆەد پوپۋلياتسياسى فينليانديا، ەستونيا، ماجارستان جانە گرەكيامەن ورتاق جابايى پوپۋلياتسيامىزعا ءقاۋىپ توندىرەدى. جاساندى پوپۋلياتسيامەن ارالاسۋ جانە تاريحي كوشى- قون جولىنىڭ بۇزىلۋى - مۇلدە قابىلداۋعا بولمايتىن جاعداي جانە حالىقارالىق ۇسىنىستارعا قايشى كەلەدى، - دەپ مالىمدەدى نورۆەگيا تاراپى.
بۇدان بۇرىن جاپوندىق الىپ ۋستريتسا شۆەتسيا جاعالاۋىنا جايىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.