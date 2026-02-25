نورۆەگيا مەكتەپتەرىندە تەلەفونسىز تاجىريبە وڭ ناتيجە بەردى
استانا. KAZINFORM - نورۆەگيا عىلىم جانە تەحنولوگيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جاڭا ەسەبىندە كورسەتىلگەندەي، مەكتەپتەردە موبيلدى تەلەفونداردى پايدالانۋعا تىيىم سالۋ ايتارلىقتاي وڭ ناتيجە كورسەتتى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
كوپتەگەن وقۋ ورنىندا تىنىشتىق ورناپ، وقۋشىلار ۇزىلىستەردى تەلەفونمەن ەمەس، اڭگىمە ايتىپ، بىرگە ۋاقىت وتكىزە باستادى.
زەرتتەۋشىلەر مەن بيلىك وكىلدەرى موبيلدى قۇرىلعىلاردان تولىق باس تارتۋ بالا تاربيەسىندەگى بۋللينگ (زورلىق-زومبىلىق) ماسەلەسىن شەشپەيتىنىن اتاپ ءوتتى. سوڭعى جىلدارى مەكتەپ ورداسى سيفرلىق قىسىم مەن اگرەسسيۆتى كوممۋنيكاتسيانىڭ اسەرىن كوبىرەك سەزىنىپ وتىر، سوندىقتان قاۋىپسىز ورتانى قالىپتاستىرۋ بويىنشا جۇمىس جالعاسۋى ءتيىس.
2024 -جىلى قابىلدانعان ۇلتتىق ۇسىنىستارعا سايكەس، باستاۋىش جانە ورتا مەكتەپ سىنىپتارىندا تەلەفونعا تىيىم سالىنادى، ال كىشى جانە ورتا سىنىپتار ءۇشىن «موبيلدى تەلەفونسىز» ۇزىلىستەر ۇيىمداستىرىلادى.
نورۆەگيانىڭ ءبىلىم ءمينيسترى كاري نەسسا نوردتۋن بۇل شەشىمدى وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن جايلىلىعىن ارتتىرۋداعى ماڭىزدى شارا دەپ اتادى.
سونىمەن قاتار، بيلىك اتا-انالاردىڭ نەگىزگى ءرولىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۋللينگ پەن سيفرلىق داۋلاردىڭ الدىن الۋعا تەك وتباسى مەن مەكتەپتىڭ تىعىز ىنتىماقتاستىعى ارقىلى قول جەتكىزۋگە بولادى.
- اتا-انالار بەلسەندى قاتىسۋى ءتيىس. بالالاردىڭ سيفرلىق ءومىرىن تولىقتاي مەكتەپكە جۇكتەي المايمىز. قۋانىشقا وراي، مەن وزگەرىستەردى كورىپ وتىرمىن - اتا-انالار بىرىگىپ، ورتاق ەرەجەلەر ورناتا باستادى. سوندىقتان ولاردىڭ ءبىر-ءبىرىن تانىپ، اقپارات الماسىپ، ينكليۋزيۆتى ءارى پوزيتيۆتى مەكتەپ قاۋىمداستىعىن قۇرۋ ءۇشىن بىرگە جۇمىس ىستەۋى ماڭىزدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ءبىلىم مينيسترلىگىندە.