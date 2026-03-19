پەنتاگون يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيانى جالعاستىرۋ ءۇشىن 200 ميلليارد دوللار سۇراپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش اسكەري ۆەدومستۆوسى يرانعا قارسى وپەراتسيانى جالعاستىرۋ ءۇشىن 200 ميلليارد دوللاردان استام قارجى سۇرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
The Washington Post باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، پەنتاگون اق ۇيگە كونگرەسكە 200 ميلليارد دوللاردان استام قاراجات ءبولۋ تۋرالى ءوتىنىش جولداۋعا رۇقسات سۇراپ جۇگىنگەن. الايدا كەيبىر شەنەۋنىكتەر بۇل باستامانىڭ زاڭ شىعارۋشىلار تاراپىنان قولداۋ تابۋ ىقتيمالدىعى تومەن ەكەنىن ايتادى.
بولجامدى سوما قازىرگى اۋە وپەراتسياسىنا جۇمسالىپ جاتقان شىعىنداردان ەداۋىر اسىپ تۇسەدى. نەگىزگى قارجى سوڭعى ءۇش اپتادا مىڭداعان نىساناعا جاسالعان سوققىلار بارىسىندا پايدالانىلعان قارۋ-جاراق قورىن شۇعىل تولىقتىرۋعا باعىتتالماق.
باسىلىم دەرەككوزدەرىنە سۇيەنسەك، سوڭعى ەكى اپتا ىشىندە قورعانىس مينيسترلىگى قارجىلاندىرۋدىڭ بىرنەشە نۇسقاسىن ۇسىنعان. الايدا سۇرالاتىن قاراجاتتىڭ ناقتى كولەمى ءالى تۇپكىلىكتى بەكىتىلمەگەن.
بۇل باستاما ا ق ش كونگرەسى ىشىندە ەلەۋلى ساياسي كەلىسپەۋشىلىكتەرگە سەبەپ بولۋى مۇمكىن. قوعامدىق قولداۋ دەڭگەيى دە شەكتەۋلى كۇيدە قالىپ وتىر. دەموكراتيالىق پارتيا وكىلدەرى ۇسىنىستى قاتاڭ سىنعا السا، رەسپۋبليكالىق پارتيا جالپى قوسىمشا قارجىلاندىرۋ يدەياسىن قولدايدى. دەگەنمەن ولار سەناتتاعى قاجەتتى داۋىس سانىن جيناۋ تەتىكتەرى بويىنشا ورتاق ۇستانىمعا ءالى كەلگەن جوق.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سايلاۋالدى ناۋقان كەزىندە ەلدىڭ شەتەلدىك قاقتىعىستارعا قاتىسۋىن قىسقارتۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتىپ، ۋكرايناعا بولىنەتىن قارجى شىعىندارىن سىنعا العان بولاتىن. امەريكالىق دەرەكتەرگە سايكەس، جەلتوقسان ايىنا قاراي كونگرەسس بۇل ماقساتتارعا شامامەن 188 ميلليارد دوللار ءبولۋدى ماقۇلداعان.
ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى بۇل ماسەلەگە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتتى. ال اق ءۇي وكىلدەرى ازىرگە باق ساۋالىنا جاۋاپ قايتارماعان.
ەسكە سالايىق، 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى وپەراتسيا باستاعان ەدى. اق ءۇي بۇل قادامدى يران تاراپىنان تونگەن زىمىران جانە يادرولىق قاۋىپپەن بايلانىستىردى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى يزرايل اۋماعىنداعى جانە ايماقتاعى امەريكالىق نىساندارعا سوققى جاساعان.
اق ءۇيدىڭ ەكونوميكالىق كەڭەسى باسشىسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، ا ق ش-تىڭ يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەرگە جۇمساعان جالپى شىعىنى قازىرگى تاڭدا 12 ميلليارد دوللار شاماسىندا. پەنتاگون دەرەگىنە سايكەس، وپەراتسيانىڭ العاشقى ەكى كۇنىندەگى سوققىلاردىڭ ءوزى امەريكالىق سالىق تولەۋشىلەرگە 5,6 ميلليارد دوللارعا تۇسكەن.