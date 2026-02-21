پەنتاگون ۇسىنعان جوبالاردىڭ ءبىرى يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسىن جويۋدى كوزدەيدى
استانا. قازاقپارات - Axios باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى دونالد ترامپقا يرانعا قاتىستى بىرنەشە ىقتيمال ءىس-قيمىل نۇسقاسىن ۇسىنعان. سولاردىڭ ءبىرى يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى الي حامەنەي مەن ونىڭ ۇلىن جويۋدى كوزدەيدى، دەپ جازادى BBC.
باسىلىمعا پىكىر بىلدىرگەن جوعارى لاۋازىمدى امەريكالىق شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، اق ءۇي يرانعا بومبا جاساۋعا مۇمكىندىك بەرمەيتىن جاعدايدا ۋراندى سيمۆوليكالىق دەڭگەيدە بايىتۋعا رۇقسات بەرۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋعا دايىن.
«ەگەر يراندىقتار شابۋىلدىڭ الدىن العىسى كەلسە، ءبىز باس تارتا المايتىن ۇسىنىس جاساۋى ءتيىس. ولار ۇنەمى مۇمكىندىكتى جىبەرىپ الادى. ەگەر ۋاقىت سوزىپ، ويىنعا كوشسە، ءتوزىم تاۋسىلادى»، - دەگەن شەنەۋنىك.
ءوز كەزەگىندە يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي الداعى ەكى-ءۇش كۇن ىشىندە تەگەراننىڭ ۇسىنىسى تولىق پىسىقتالاتىنىن مالىمدەگەن.
Axios دەرەككوزى ا ق ش پرەزيدەنتى سوققى بەرۋ تۋرالى ءالى تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلداماعانىن ايتقان.
«پرەزيدەنت ءالى سوققى جاساۋ جونىندە شەشىم قابىلداعان جوق. ول مۇنداي شەشىم قابىلداماۋى دا مۇمكىن»، - دەگەن شەنەۋنىك.
ونىڭ سوزىنشە، پەنتاگون ترامپقا كەز كەلگەن سەناريگە ارنالعان بىرنەشە نۇسقا ۇسىنعان.
«ءبىر سەناري اياتوللا مەن ونىڭ ۇلىن جانە ءدىني جەتەكشىلەردى جويۋدى قاراستىرادى. پرەزيدەنت قاي نۇسقانى تاڭدايتىنى بەلگىسىز»، - دەپ كەلتىرەدى باسىلىم دەرەككوز ءسوزىن.
تاعى ءبىر اقپارات كوزى حامەنەي مەن ونىڭ ۇلىن جويۋ جوسپارى بىرنەشە اپتا بۇرىن ۇسىنىلعانىن راستاعان.
قازىرگى تاڭدا يران ۋراندى بايىتپاي وتىر. ماۋسىم ايىنداعى اۋە سوققىلارىنان كەيىن ەلدىڭ يادرولىق نىساندارىنداعى سەنتريفۋگالار ەداۋىر زاقىمدانعان. الي حامەنەي يران بەيبىت ماقساتتا ۋران بايىتۋ قۇقىعىنان باس تارتپايتىنىن مالىمدەگەن. ال دونالد ترامپ يراننىڭ ۋران بايىتۋ مۇمكىندىگىنە جول بەرمەيتىنىن بىرنەشە رەت ايتقان.
ايتا كەتەيىك، يران ب ۇ ۇ-عا ا ق ش تاراپىنان اسكەري اگرەسسيا بولعان جاعدايدا «باتىل» جاۋاپ بەرەتىنىن ەسكەرتتى.