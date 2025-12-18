پەنتاگون ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ قۇرىلىمىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋدى كوزدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى (پەنتاگون) قارۋلى كۇشتەر تۇرلەرىنىڭ ءىرى قولباسشىلىقتارىنىڭ وكىلەتتىكتەرىن قىسقارتۋدى، ولاردى جاڭا قۇرىلىمعا باعىندىرۋدى، سونداي-اق اسكەردىڭ جوعارى قولباسشىلىعىنداعى كۇشتەر تەڭگەرىمىن قايتا ءبولۋدى كوزدەيتىن جوسپار ازىرلەدى.
بۇل تۋرالى قۇپيا قالۋدى قالاعان دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساعان The Washington Post گازەتى جازدى.
ولاردىڭ مالىمەتىنشە، پەنتاگون ۇلكەن بىرىككەن قولباسشىلىقتاردىڭ وكىلەتتىگىن ازايتىپ، ولاردى جاڭا ۇيىمداستىرۋشىلىق مودەلمەن بايلانىستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ماقالادا اتالعان جوسپار ا ق ش- تىڭ قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەتتىڭ تاپسىرماسىمەن ازىرلەنگەنى جانە پرەزيدەنت دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ تاياۋ شىعىس پەن ەۋروپادا بۇرىن جۇمىلدىرىلعان اسكەري قاتىسۋدى قىسقارتىپ، رەسۋرستاردى قايتا بولۋگە باعىتتالعان كۇش- جىگەرىنىڭ ءبىر بولىگى ەكەنى اتاپ وتىلەدى.
ماتەريالعا سايكەس، رەفورما اياسىندا ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ (CENTCOM)، ەۋروپالىق قولباسشىلىعىنىڭ (EUCOM) جانە افريكالىق قولباسشىلىعىنىڭ (AFRICOM) وكىلەتتىكتەرىن قىسقارتۋ، كەيىن ولاردى «ا ق ش- تىڭ حالىقارالىق قولباسشىلىعى» دەپ اتالاتىن جاڭا قۇرىلىمعا بىرىكتىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
سونىمەن قاتار SOUTHCOM مەن NORTHCOM- دى «امەريكا قۇرلىعى بويىنشا اقش قولباسشىلىعى» (AMERICOM) دەگەن اتاۋمەن ءبىرتۇتاس قۇرىلىمعا قايتا ۇيىمداستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. دەرەككوزدەردىڭ حابارلاۋىنشا، پەنتاگون وكىلدەرى AMERICOM قۇرامىندا ا ق ش- تىڭ اركتيكالىق قولباسشىلىعىن قۇرۋ مۇمكىندىگىن دە تالقىلاعان، الايدا كەيىن بۇل يدەيادان باس تارتقان.
جوسپار جۇزەگە اسقان جاعدايدا ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىندەگى جاۋىنگەرلىك قولباسشىلىقتار سانى 11 دەن 8 گە دەيىن قىسقارادى، سونداي-اق قورعانىس مينيسترىنە تىكەلەي باعىناتىن گەنەرالدار مەن ادميرالدار سانى دا ازايادى.
جاريالانىمدا پەنتاگون كونگرەسكە جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى تەك شەكتەۋلى اقپارات بەرگەنى، بۇل سەنات پەن وكىلدەر پالاتاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەر جونىندەگى كوميتەتتەرىندە رەسپۋبليكالىقتار باسىم ەكەنى جانە نارازىلىق تۋدىرعانى اتاپ كورسەتىلەدى.
سونداي-اق جوسپاردىڭ كۇشىنە ەنۋى ءۇشىن قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت پەن پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ماقۇلداۋى قاجەت ەكەنى، ال وزگەرىستەر ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ باسقارۋ قۇرىلىمىن ايقىندايتىن بىرىككەن قولباسشىلىق جوسپارى (Unified Command Plan) اياسىندا قاراستىرىلىپ جاتقانى ايتىلعان.