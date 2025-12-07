ۇنتاق پا، گەل مە: كىردى نەمەن جۋعان دۇرىس؟
استانا. قازاقپارات - دۇكەن سورەلەرىندە تاڭداۋ كوپ بولعاندىقتان، «كىر جۋاتىن ۇنتاق العان دۇرىس پا، گەل العان دۇرىس پا؟» دەگەن سۇراق ءجيى تۋىندايدى. ءار قۇرالدىڭ ءوز ارتىقشىلىعى مەن شەكتەۋى بار. تاڭداۋ كيىمنىڭ لاستانۋ دەڭگەيىنە، ماتەريالىنا جانە جۋۋ رەجيمىنە بايلانىستى. تومەندە ەكى ءونىمنىڭ نەگىزگى ايىرماشىلىقتارى كورسەتىلگەن، دەپ حابارلايدى bestproducts.mail.ru.
ۇنتاق پەن گەلدىڭ ماقساتى ءبىر - ماتانى تازارتۋ. ءبىراق قۇرامىنداعى زاتتار مەن اسەر ەتۋ مەحانيزمى ءارتۇرلى.
ۇنتاقتىڭ ىشىندە كۇشتى بەتتىك- بەلسەندى زاتتار، سۋدى جۇمسارتاتىن كومپونەنتتەر، اعارتقىشتار ءجيى بولادى. ولار ماي، كىر، ەسكى داق سەكىلدى تەرەڭ سىڭگەن لاستانۋدى جاقسى كەتىرەدى.
گەلدە پاۆ سۋ ەرىتىندىسىندە بولادى. ونىڭ قۇرامىنا كوبىنە جۇمساق اسەر بەرەتىن تابيعي ەكستراكتتار، ەنزيمدەر، كونديتسيونەرلەر مەن حوش يىستەندىرگىشتەر كىرەدى. گەل تەز ەريدى جانە ماتادان وڭاي شايىلادى.
ۇنتاق قاتتى، ەسكى، مايلى نەمەسە تەرەڭ سىڭگەن كىردى كەتىرۋدە ءتيىمدى. اسىرەسە جوعارى تەمپەراتۋرادا (60-90 گرادۋس) جاقسى جۇمىس ىستەيدى. گەل 30-40 گرادۋس تەمپەراتۋرادا جاقسى ناتيجەگە جەتەدى. ول جەڭىل كۇندەلىكتى كىرگە جارايدى، ءبىراق وتە اۋىر داقتاردا تيىمدىلىگى تومەندەۋى مۇمكىن.
ۇنتاق كەيدە تولىق ەرىمەي، ماتا تالشىقتارىنىڭ اراسىندا قالىپ قويۋى مۇمكىن. بۇل كيىمنىڭ ءوڭىن كەتىرىپ، قاتايتىپ جىبەرۋى نەمەسە اقشىل ءىز قالدىرۋى ىقتيمال. سونىمەن قاتار، ۇنتاق شاڭ شىعاراتىندىقتان، اللەرگياسى بار ادامدارعا قولايسىز بولۋى مۇمكىن.
گەل تولىق ەريدى، شاڭ شىعارمايدى جانە وڭاي شايىلادى. سوندىقتان ول بالالار كيىمى، جىبەك، ءجۇن سەكىلدى نازىك ماتالار نەمەسە اللەرگياسى بار ادامدارعا ارنالعان كيىمدەر ءۇشىن ءجيى ۇسىنىلادى.
گەلدى قۇيۋ، ولشەۋ وڭاي - قاقپاعى ولشەم رەتىندە قولدانىلادى. قاپتاماسى ىقشام جانە توگىلمەيدى. ۇنتاق ارزانىراق ءارى ۇنەمدى، ءبىراق قورابى كوپ ورىن الادى، دۇرىس ساقتالماسا ىلعال تارتىپ، قاتىپ قالۋى مۇمكىن. مولشەرىن ءدال انىقتاۋ دا اركەز وڭاي ەمەس.
قايسىسىن تاڭداعان دۇرىس؟ كۇندەلىكتى، جەڭىل كىردى جۋۋ، ماتانىڭ ءتۇسى مەن جۇمساقتىعىن ساقتاۋ ماڭىزدى بولسا، گەل قولايلى. ول جۇمساق، اللەرگيا تۋدىرمايدى جانە جاقسى شايىلادى. ال قاتتى كىرلەنگەن، جۇمىس كيىمدەرى، سۇلگىلەر مەن توسەك جابدىقتارى سياقتى تەرەڭ تازالاۋ قاجەت كەزدە، ۇنتاق تيىمدىرەك.