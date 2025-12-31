نەتانياحۋ يران زىمىران جانە يادرو باعدارلاماسىن قالپىنا كەلتىرەيىن دەپ جاتقانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يران ماۋسىم ايىنداعى قاقتىعىستان كەيىن جوعالعان اسكەري جانە يادرولىق مۇمكىندىكتەرىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن شارا قابىلداپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ تەگەران ماۋسىم ايىنداعى سوعىس كەزىندە ايتارلىقتاي زاقىمدالعان بالليستيكالىق جانە يادرولىق مۇمكىندىكتەرىن قالپىنا كەلتىرۋگە تىرىسىپ جاتقانىن مالىمدەدى. ول بۇل مالىمدەمەنى سەيسەنبىدە Fox News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا جاسادى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى يزرايل يراندى زىمىراندىق جانە يادرولىق مۇمكىندىكتەرىن ايتارلىقتاي قالپىنا كەلتىرۋگە قول جەتكىزگەنىن، ءبىراق تەگەران شىعىنداردى وتەۋگە تىرىسىپ جاتقانىن باعالايدى.
اتاپ ايتقاندا، فوردو نىسانى قيراعاننان كەيىن ول يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن باسقا نىسانداردا جالعاستىرۋعا جانە بالليستيكالىق زىمىران ءوندىرىسىن قايتا باستاۋعا تىرىسىپ جاتقانىن ايتتى.
- ءبىز ولاردى ەكى ايماقتا دا ايتارلىقتاي تومەندەتتىك، ءبىراق ولار قالپىنا كەلتىرۋگە تىرىسادى، - دەپ اتاپ ءوتتى نەتانياحۋ.
ول ۋشىعۋدىڭ الدىن الۋدىڭ كىلتى يراننىڭ ۋران بايىتۋدى تولىعىمەن توقتاتۋى، ەلدەن بار قوردى الىپ تاستاۋى جانە حالىقارالىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
نەتانياحۋ يزرايل جاعدايدىڭ ودان ءارى ۋشىعۋىنا مۇددەلى ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىراق تەگەران ودان ءارى قادام جاساسا، قاتاڭ جاۋاپ بەرە الاتىنىن ايتتى.
سونداي-اق، ول جاقىندا بولعان قاقتىعىس پەن ۆاشينگتوننىڭ ۇستانىمىن ەسكەرە وتىرىپ، يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن دامىتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭنەن ءوتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىنا سەنىمدى ەمەس ەكەنىن قوستى.
ايتا كەتەيىك، يران استاناسىندا جانە باسقا دا ءىرى قالالارىندا ەلدىڭ قيىن ەكونوميكالىق جاعدايىنا بايلانىستى 28-جەلتوقساننان بەرى جاپپاي نارازىلىق شارالارى ءوتىپ جاتىر.