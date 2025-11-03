نەتانياحۋ حاماس قوزعالىسىن قارۋسىزداندىرامىن دەپ ۋادە بەردى
استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ پالەستينالىق حاماس قوزعالىسىن قارۋسىزداندىرۋعا جانە گازا سەكتورىن دەميليتاريزاتسيالاۋعا ۋادە بەردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
نەتانياحۋ سونىمەن قاتار وتكەن ايدا كۇشىنە ەنگەن اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قاراماستان، ۇكىمەتى قالعان سودىرلاردى قۋدالاۋدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.
- حاماس-تىڭ كەيبىر توپتارى گازانىڭ ءبىزدىڭ باقىلاۋىمىزداعى كەيبىر بولىكتەرىندە ارەكەت ەتۋىن جالعاستىرۋدا جانە ءبىز ولاردى جۇيەلى تۇردە جويىپ جاتىرمىز. حاماس-تى قارۋسىزداندىرۋ جانە گازا سەكتورىن دەميليتاريزاتسيالاۋ - ءبىزدىڭ باستى قاعيداتتىمىز. ەگەر بۇعان ءبىر ادىسپەن قول جەتكىزۋ مۇمكىن بولماسا، ول باسقا جولمەن جۇزەگە اسىرىلادى، - دەپ مالىمدەدى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى.
ونىڭ ايتۋىنشا، يزرايل اسكەري كۇشتەرى گازاداعى اسكەرلەردى قورعاۋدى جالعاستىرادى. ول يزرايل تاراپى وپەراتسيالار تۋرالى امەريكالىق وداقتاستارىنا حابارلايتىنىن، ءبىراق «ولاردىڭ رۇقساتىن سۇرامايتىنىن» ناقتىلادى. پرەمەر-مينيستر يزرايلدىڭ «قاۋىپسىزدىككە دەگەن جوعارى جاۋاپكەرشىلىگىنەن» باس تارتپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن حاماس يزرايلگە كەپىلگە الىنعاندارعا تيەسىلى ەمەس تاعى 3 ادامنىڭ ءمايىتىن تاپسىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.