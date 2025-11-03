ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:38, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    نەتانياحۋ حاماس قوزعالىسىن قارۋسىزداندىرامىن دەپ ۋادە بەردى

    استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ پالەستينالىق حاماس قوزعالىسىن قارۋسىزداندىرۋعا جانە گازا سەكتورىن دەميليتاريزاتسيالاۋعا ۋادە بەردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.

    Нетаньяху ХАМАС қозғалысын қарусыздандырамын деп уәде берді
    فوتو: Anadolu Ajansi

    نەتانياحۋ سونىمەن قاتار وتكەن ايدا كۇشىنە ەنگەن اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قاراماستان، ۇكىمەتى قالعان سودىرلاردى قۋدالاۋدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.

    - حاماس-تىڭ كەيبىر توپتارى گازانىڭ ءبىزدىڭ باقىلاۋىمىزداعى كەيبىر بولىكتەرىندە ارەكەت ەتۋىن جالعاستىرۋدا جانە ءبىز ولاردى جۇيەلى تۇردە جويىپ جاتىرمىز. حاماس-تى قارۋسىزداندىرۋ جانە گازا سەكتورىن دەميليتاريزاتسيالاۋ - ءبىزدىڭ باستى قاعيداتتىمىز. ەگەر بۇعان ءبىر ادىسپەن قول جەتكىزۋ مۇمكىن بولماسا، ول باسقا جولمەن جۇزەگە اسىرىلادى، - دەپ مالىمدەدى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، يزرايل اسكەري كۇشتەرى گازاداعى اسكەرلەردى قورعاۋدى جالعاستىرادى. ول يزرايل تاراپى وپەراتسيالار تۋرالى امەريكالىق وداقتاستارىنا حابارلايتىنىن، ءبىراق «ولاردىڭ رۇقساتىن سۇرامايتىنىن» ناقتىلادى. پرەمەر-مينيستر يزرايلدىڭ «قاۋىپسىزدىككە دەگەن جوعارى جاۋاپكەرشىلىگىنەن» باس تارتپايتىنىن اتاپ ءوتتى.

    Kazinform ءۇشىن ارنايى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى ۇسىنعان.

    بۇعان دەيىن حاماس يزرايلگە كەپىلگە الىنعاندارعا تيەسىلى ەمەس تاعى 3 ادامنىڭ ءمايىتىن تاپسىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.

     

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
