نەتانياحۋ گازا تۇرعىندارىن قالادان كەتۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - يزرايل اسكەرى جاقىن ارادا پالەستينانىڭ گازا قالاسىنا اۋقىمدى شابۋىلدى باستاماقشى. وسىعان بايلانىستى جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا قالادان كەتۋ كەرەك. يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ وسىنداي مالىمدەمە جاسادى. مالىمدەمەنى ونىڭ كەڭەسى تاراتتى.
بۇل رەتتە نەتانياحۋ كەيىنگى بىرنەشە كۇندە يزرايل اسكەرىنىڭ گازادا بىرنەشە كوپقاباتتى عيماراتتى قيراتقانىن ەسكە سالدى. يزرايل تاراپىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل كوپقاباتتاردى حاماس قوزعالىسىنىڭ وكىلدەرى سوعىسقا پايدالانىپ وتىر.
پرەمەردىڭ سوزىنشە، يزرايلدىڭ اسكەر اۋە كۇشتەرى گازادا 50 كوپقاباتتى عيماراتتى قيراتقان.
- بۇنىڭ بارلىعى نەگىزگى ارەكەتتەردىڭ باسى عانا. ءبىزدىڭ اسكەر قازىر گازادا جەرۇستى مانەۆرىن جاساۋعا دايىندالىپ جاتىر. وسى رەتتە مەن گازا تۇرعىندارىن قالادان كەتۋگە شاقىرامىن، - دەدى نەتانياحۋ.
بۇعان دەيىن يزرايل بيلىگى گازا قالاسىن تولىق باقىلاۋعا الىپ، حاماس قوزعالىسىنىڭ راديكالدى توپتارىن تولىعىمەن جويۋ ءۇشىن كەڭ اۋقىمدى شابۋىل وپەراتسياسىن جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلاعان بولاتىن. بۇل وپەراتسياعا قاتىستى جوسپارلار تامىز ايىنىڭ سوڭىندا پرەمەر-مينيستر نەتانياحۋدىڭ باستاماسىمەن ماقۇلدانعان.