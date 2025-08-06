نەتانياحۋ گازا سەكتورىن تولىق باسىپ الۋدى كوزدەپ وتىر - يزرايل باسپا ءسوزى
استانا. KAZINFORM - يزرايل ۇكىمەتىندە گازا سەكتورىنداعى اسكەري كامپانيانىڭ بولاشاعىنا قاتىستى كەلىسپەۋشىلىكتەر كۇشەيىپ كەلەدى. بۇل پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋدىڭ شابۋىلدى كۇشەيتۋ جانە انكلاۆتى تولىعىمەن وككۋپاتسيالاۋ جوسپارى اياسىندا بولىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايلدىك The Times of Israel گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، نەتانياحۋ ۇكىمەت مۇشەلەرىنە گازا سەكتورىن تولىق باسىپ الۋ جوسپارىنا ۇكىمەتتىڭ ماقۇلداۋىن العىسى كەلەتىنىن جەتكىزگەن. بۇل نيەتكە ارميا تاراپىنان قارسىلىق كورسەتىلىپ جاتقانىنا قاراماستان، ول ءوز ۇستانىمىندا تاباندىلىق تانىتىپ وتىر.
يزرايلدىك ب ا ق-تىڭ جازۋىنشا، پرەمەر-مينيستر كابينەت مۇشەلەرىمەن جابىق كەزدەسۋلەردە العاشقى رەت «سەكتوردى وككۋپاتسيالاۋ» دەگەن تىركەستى قولدانعان. بۇل مالىمدەمە ونىڭ اسكەري ستراتەگياسىنا قاتىستى ريتوريكاسىنىڭ كۇرت كۇشەيگەنىن كورسەتىپ وتىر جانە وپەراتسيانىڭ بولاشاعىنا قاتىستى پىكىرتالاستاردى تەرەڭدەتە ءتۇستى.
ارميا قارسى
اسكەري باعالاۋ بويىنشا، قازىرگى تاڭدا يزرايل كۇشتەرى گازا سەكتورىنىڭ شامامەن %75 اۋماعىن باقىلايدى. جاڭا باستاما قالعان اۋماقتاردا وپەراتسيا جۇرگىزىپ، سەكتوردى تولىق اسكەري باقىلاۋعا الۋدى كوزدەيدى.
الايدا يزرايل قارۋلى كۇشتەرىنىڭ باسشىلىعى (س ا ح ا ل) بۇل يدەياعا قارسى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، حاماس-تىڭ بارلىق ينفراقۇرىلىمىن جويۋ كوپ جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن جانە تۇتقىنداردىڭ ورنالاسقان ورىندارىنا جاقىنداۋ ولاردىڭ ومىرىنە تىكەلەي قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
بولجام بويىنشا، يزرايلدىك كۇشتەر وپەراتسيالاردى تۇتقىندار ۇستالىپ وتىرعان ايماقتاردا دا جۇرگىزەتىن بولادى.
- شەشىم قابىلداندى، ءبىز گازا سەكتورىن تولىق باسىپ الامىز. ەگەر س ا ح ا ل باس شتابىنىڭ باستىعى بۇعان كەلىسپەسە ورنىن بوساتسىن، - دەگەن انونيمدى جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتىڭ ءسوزى Ynet پورتالىندا جاريالاندى.
كەلىسپەۋشىلىك كۇشەيىپ وتىر
يزرايلدىڭ 12-ارناسى حابارلاعانداي، دۇيسەنبى كۇنى يزرايلدىڭ اسكەري-ساياسي باسشىلىعىندا ايقىن ءبولىنۋ بايقالدى.
وككۋپاتسيانى قولدايتىندار قاتارىندا:
ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ ءمينيسترى رون دەرمەر،
قارجى ءمينيسترى بەسالەل سموتريچ،
ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى يتامار بەن گۆير،
پرەمەر-ءمينيستردىڭ اسكەري حاتشىسى گەنەرال-مايور رومان گوفمان،
ۇكىمەت حاتشىسى يوسي فۋكس.
قارسى تاراپتا:
س ا ح ا ل باس شتابىنىڭ باستىعى گەنەرال- لەيتەنانت ەيال زامير،
سىرتقى ىستەر ءمينيسترى گيدەون ساار،
شاس پارتياسىنىڭ باسشىسى ارە دەري،
ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسشىسى ساحي حانەگبي،
«موسساد» بارلاۋ قىزمەتىنىڭ باسشىسى داۆيد بارنەا،
شاباك قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ تۇتقىندار بويىنشا كەلىسسوز جۇرگىزۋشىسى، «مەم» دەگەن بۇركەنشىك اتپەن تانىمال شەنەۋنىك،
زالوجنيكتەر ماسەلەسىن قاداعالاپ وتىرعان گەنەرال-مايور (وتستاۆكاداعى) نيتسان الون.
يزرايل وپپوزيتسياسىنىڭ جەتەكشىسى ياير لاپيد سەيسەنبى كۇنى پرەمەر-ءمينيستردى ارميا باسشىلىعىمەن كەلىسپەۋشىلىكتەردى جاريا تۇردە كورسەتۋ ارقىلى ىشكى ساياسي احۋالدى ۋشىقتىردى دەپ ايىپتادى. ول مۇنداي ماڭىزدى ماسەلەلەردىڭ جابىق ەسىك جاعدايىندا تالقىلانۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
الدا بولاتىن شەشىم
سەيسەنبى كۇنى نەتانياحۋ كەڭەيتىلگەن ۇكىمەت وتىرىسىن شاقىرىپ، اسكەري وپەراتسيانىڭ كەلەسى كەزەڭىنە رۇقسات الاتىنىن راستادى.
كۇنى بويى پرەمەر-مينيستر قورعانىس ءمينيسترى، س ا ح ا ل باس شتابىنىڭ باستىعى، مينيستر دەرمەر جانە س ا ح ا ل-دىڭ وپەراتسيالىق باسقارما جەتەكشىسىمەن شەكتەۋلى قۇرامدا جۇمىس كەزدەسۋىن وتكىزەدى دەپ كۇتىلۋدە.
12-ارنانىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل كەزدەسۋدە وپەراتسيانىڭ مۇمكىن بولاتىن بىرنەشە سەناريى ۇسىنىلادى. قورىتىندى شەشىم وسى اپتا ىشىندە ۇكىمەتتىڭ بەكىتۋىنە شىعارىلادى.