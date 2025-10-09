نەتانياحۋ انكلاۆتاعى بارلىق تۇتقىن قايتارىلادى دەگەن ۇمىتتە
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ گازا بەيبىتشىلىگى جوسپارىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا كەلىسىم جاسالدى دەگەن مالىمدەمەسىنە يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى وسىلاي جاۋاپ بەردى، دەپ جازادى ت ا س س.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ گازا سەكتورىندا كەپىلگە الىنعانداردىڭ بارلىعى قايتارىلادى دەپ ۇمىتتەنەدى. بۇل ونىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازاداعى بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلگەنى تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىنگى العاشقى قىسقاشا پىكىرى بولدى.
- ءبىز ولاردىڭ بارلىعىن ۇيلەرىنە قايتارامىز، - دەدى نەتانياحۋ.
وسىدان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن ترامپ يزرايل مەن پالەستينالىق حاماس وكىلدەرى بىتىمگەرشىلىك جوسپارىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا كەلىسىمدەرگە قول قويعانىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل بارلىق كەپىلگە الىنعانداردى «تەزىرەك» بوساتۋدى جانە يزرايل اسكەرىن گازا سەكتورىنىڭ ىشىندەگى كەلىسىلگەن ايماققا شىعارۋدى تالاپ ەتەدى. ترامپ مۇنى «ۇزاق، بەرىك جانە ماڭگىلىك بەيبىتشىلىككە باعىتتالعان العاشقى قادام» دەپ اتادى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا