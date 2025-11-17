نەتانياحۋ پالەستينا مەملەكەتىنە تاعى قارسى شىقتى
استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ اۋماقتىڭ كەز كەلگەن جەرىندە پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋعا قارسىلىعى وزگەرمەگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
- ماعان ەشكىمنىڭ قولداۋى، تۆيتتەرى نەمەسە دارىستەرى قاجەت ەمەس، - دەدى نەتانياحۋ جەكسەنبى كۇنى وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا وڭشىل مينيسترلەردىڭ بۇل ماسەلە بويىنشا ۇستانىم ءبىلدىرۋ تۋرالى ۇندەۋىنە جاۋاپ رەتىندە.
ءبىر كۇن بۇرىن اسىرە وڭشىل پارتيالاردىڭ مينيسترلەرى بەتسالەل سموتريچ پەن يتامار بەن-گۆير ۇكىمەت باسشىسىنان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىن قولدايتىن ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قارار جوباسىندا پالەستينا مەملەكەتتىلىگىنە «جول» تۋرالى سوزدەر ايتىلعاننان كەيىن پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋ يدەياسىنان باس تارتۋدى تالاپ ەتتى. بەن-گۆير ەگەر نەتانياحۋ قانداي دا ءبىر شارا قولدانباسا، ۇكىمەتتىك كواليتسيادان شىعاتىنىن ايتىپ قورقىتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، قىركۇيەك ايىندا ترامپ پەن نەتانياحۋ گازاداعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.
22-قىركۇيەكتە فرانسيا پرەزيدەنتى ماكرون ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىندا پالەستينانى مويىنداعانى تۋرالى مالىمدەمە جاسادى.
پورتۋگاليا باسقا ەلدەردەن كەيىن پالەستينانى مويىندادى.
ونىڭ الدىندا كانادا، اۋستراليا جانە ۇلى بريتانيا پالەستينا مەملەكەتىن مويىندايتىنىن جاريالادى. كانادا پالەستينانى رەسمي تۇردە مويىنداعان G7 ەلدەرىنىڭ ءبىرىنشىسى بولدى.