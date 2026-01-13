نەسيەنى رەسىمدەۋ الدىندا نەنى ءبىلۋ ماڭىزدى؟
استانا. قازاقپارات - كرەديتتى رەسىمدەۋ الدىندا قارجىلىق مۇمكىندىكتەرىڭىزدى شىنايى باعالاۋ، كرەديت بەرۋ شارتتارىن ەگجەي-تەگجەيلى زەردەلەۋ جانە قۇجاتتاردى مۇقيات وقىپ شىعۋ كەرەك. قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ونى قالاي جاساۋ كەرەكتىگى تۋرالى تولىق نۇسقاۋلىقتى جاريالادى.
1. قاجەتتىلىكتى انىقتاڭىز
كرەديتتى رەسىمدەۋ الدىندا وزىڭىزگە سۇراق قويىڭىز: مەن شىنىمەن كرەديتسىز جاساي المايمىن با؟ كرەديت - بۇل قارجىلىق كومەك قانا ەمەس، سونىمەن قاتار بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ورىندالۋى كەرەك قارجىلىق مىندەتتەمە ەكەنىن ەستە ساقتاۋ ماڭىزدى.
2. كرەديتتىك جۇكتەمەنى ەسەپتەڭىز
قارىز الۋدى شەشپەس بۇرىن، ءسىزدىڭ كىرىستەرىڭىزدىڭ قانشا بولىگىن كرەديتتەر الىپ جاتقانىن انىقتاڭىز. بۇل كورسەتكىش بورىش جۇكتەمەسىنىڭ كوەففيتسيەنتى (ب ج ك) دەپ اتالادى - كرەديتتەر بويىنشا بارلىق اي سايىنعى تولەمدەردىڭ جيىنتىق ايلىق كىرىسكە قاتىناسى.
ب ج ك-نى كەلەسى فورمۋلامەن ەسەپتەۋگە بولادى:
ب ج ك = (قارىزدار بويىنشا بارلىق اي سايىنعى تولەمدەردىڭ سوماسى / ايلىق كىرىس) × %100
قازاقستاندا زاڭنامالىق شەكتەۋلەر بەلگىلەندى: كرەديت الۋ ءۇشىن قارىز الۋشىنىڭ ب ج ك-سى %50 دان اسپاۋى كەرەك. بۇل كىرىستىڭ جارتىسى كۇندەلىكتى شىعىستارعا (ازىق-تۇلىك، تۇرعىن ءۇي، كولىك جانە كۇتپەگەن شىعىندار) قالۋى كەرەك دەگەندى بىلدىرەدى. قارىز بويىنشا اي سايىنعى تولەمدى بانك سايتتارىنداعى كالكۋلياتورلاردىڭ كومەگىمەن ءوز بەتىنشە تەكسەرۋگە بولادى.
3. ءار ءتۇرلى بانكتەردەگى شارتتاردى سالىستىرىڭىز
كرەديتتى تاڭداماس بۇرىن جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىن (ج س م) سالىستىرىڭىز، سەبەبى ول كوميسسيالار مەن ساقتاندىرۋدى ەسكەرە وتىرىپ، كرەديتتىڭ تولىق قۇنىن كورسەتەدى جانە قارىز بويىنشا اي سايىنعى تولەمدى ناقتىلايدى. بىرنەشە بانكتىڭ ۇسىنىستارىن تەكسەرىڭىز: پايىزدىق مولشەرلەمەلەردەگى ايىرماشىلىق ايتارلىقتاي بولۋى مۇمكىن.
4. ءوزىڭىزدىڭ كرەديتتىك تاريحىڭىزدى تەكسەرىڭىز
كرەديتتى رەسىمدەۋالدىنداعىتاعىبىرماڭىزدىقادام - كرەديتتىك تاريحتى تەكسەرۋ. سىزدىڭكرەديتتىكتاريحىڭىزجاقسى ەكەنىنە كوزجەتكىزىڭىز. كەز كەلگەن تولەم مەرزىمىن كەشىكتىرۋ، تىپتىەسكى بولسا دا، بانكتىڭ كرەديت بەرۋتۋرالىشەشىمىنەاسەر ەتۋى مۇمكىن.
كرەديتتىك تاريح تۋرالى ەسەپتى eGov.kz مەملەكەتتىك قىزمەتتەر پورتالىنان نەمەسە ءبىرىنشى كرەديتتىك بيۋرونىڭ سايتىنان الۋعا بولادى. ەگەر ەسەپتە قاتەلەر نەمەسە وتەلگەن ەسكى قارىزداردى تاپساڭىز - تۇزەتۋگە سۇراۋ سالۋ جىبەرىڭىز. جاقسى كرەديتتىك تاريحتان تەك ماقۇلداۋ عانا ەمەس، سول سياقتى كرەديتتىڭ شارتتارى دا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.