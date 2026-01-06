ۆەنەسۋەلادان كەيىن كىمدەر كەزەكتە؟ ترامپ كوز تىككەن بەس ەل
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تا دونالد ترامپ پرەزيدەنتتىگىنىڭ ەكىنشى مەرزىمى ونىڭ سىرتقى ساياساتتاعى قاتاڭ ءارى اگرەسسيۆتى ۇستانىمىمەن ەرەكشەلەنىپ وتىر.
ۆەنەسۋەلاداعى تۇنگى وپەراتسيادان كەيىن ترامپ ۆاشينگتون ىقپالىنداعى ءبىرقاتار ەلگە اشىق ەسكەرتۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى BBC.
گرەنلانديا
ترامپ ا ق ش- تىڭ گرەنلاندياداعى پيتۋفيك اسكەري-عارىش بازاسىمەن شەكتەلمەي، ارالدىڭ ءوزىن باقىلاۋعا العىسى كەلەتىنىن مالىمدەدى. ول مۇنى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكپەن بايلانىستىرىپ، ايماقتا رەسەي مەن قىتاي كەمەلەرىنىڭ كوبەيگەنىن ايتتى.
گرەنلانديا پرەمەر-ءمينيسترى يەنس فرەدەريك نيلسەن ا ق ش- تىڭ ارالدى اننەكسيالاۋ يدەيالارىن «قيال» دەپ اتاپ، مۇنداي ارەكەت ناتو ىشىندەگى قاقتىعىسقا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
كولۋمبيا
ۆەنەسۋەلاداعى وپەراتسيادان كەيىن ترامپ كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەتروعا قوقان-لوقى جاساپ، ەلدى «كوكاين وندىرەتىن مەملەكەت» دەپ اتادى.
كولۋمبيا - مۇناي، التىن، كۇمىس، پلاتينا جانە كومىرگە باي، سونداي-اق ايماقتاعى ەسىرتكى تاسىمالىنىڭ نەگىزگى توراپتارىنىڭ ءبىرى. ترامپ بۇل ەلگە قارسى اسكەري وپەراتسيا جاساۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمادى.
يران
يراندا جاپپاي انتيۇكىمەتتىك نارازىلىقتار جالعاسىپ جاتقان تۇستا ترامپ بيلىك كۇش قولدانسا، ا ق ش قاتتى سوققى بەرەدى دەپ ەسكەرتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا سوققى جاساپ، بۇل يزرايل مەن يران اراسىنداعى 12 كۇندىك قاقتىعىسقا ۇلاسقان. ترامپتىڭ يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن كەزدەسۋىندە يران باستى تاقىرىپ بولدى.
مەكسيكا
ترامپ مەكسيكانى ەسىرتكى مەن زاڭسىز ميگراتسيانى توقتاتپاي وتىر دەپ بىرنەشە رەت ايىپتادى. ول ءتىپتى مەكسيكا اۋماعىنا ا ق ش اسكەرىن ەنگىزۋدى ۇسىنعان. الايدا مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم ەل اۋماعىندا ا ق ش اسكەري وپەراتسيالارىنا قاتاڭ قارسى ەكەنىن مالىمدەدى.
كۋبا
كۋبا 1960-جىلداردان بەرى ا ق ش سانكسيالارىندا. ەل ەكونوميكاسى ۆەنەسۋەلا مۇنايىنا تاۋەلدى بولعان.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، كۋبا «قۇلدىراۋدىڭ الدىندا تۇر» جانە اسكەري ارالاسۋ قاجەت ەمەس. ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو، ءوزى كۋبالىق يمميگرانتتاردىڭ ۇلى، كۋبادا رەجيمنىڭ اۋىسۋى مۇمكىن ەكەنىن اشىق مەڭزەدى.
ۆەنەسۋەلادان كەيىن ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ نازارىندا گرەنلانديا، كولۋمبيا، يران، مەكسيكا جانە كۋبا تۇر. بۇل ەلدەرگە قاتىستى مالىمدەمەلەر ا ق ش- تىڭ قاتقىل سىرتقى ساياساتىنىڭ جاڭا كەزەڭگە وتكەنىن اڭعارتادى.
ەسكە سالساق، 3-قاڭتاردا ا ق ش ۆەنەسۋەلادا اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزىپ، ەل پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونى تۇتقىندادى. ول ا ق ش- قا جەتكىزىلگەننەن كەيىن مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايىنا «ناركوتەرروريزم» ايىبى تاعىلدى. وسىدان سوڭ ەلدىڭ ۋاقىتشا باسشىسى رەتىندە دەلسي رودريگەس تاعايىندالدى. ۆەنەسۋەلا ساياسي داعدارىستىڭ جاڭا كەزەڭىنە ءوتتى: بۇرىنعى كوشباسشى بيلىكتەن كەتكەنىمەن، باسقارۋ جۇيەسى جۇمىسىن توقتاتپاعان.