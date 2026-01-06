ۆەنەسۋەلاداعى پرەزيدەنت رەزيدەنتسياسىنىڭ ماڭىندا اتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا استاناسى كاراكاستاعى پرەزيدەنت سارايىنىڭ ماڭىندا اتىس بولدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
Noticias Caracol راديوستانسياسى ايماقتاعى مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ ەۆاكۋاتسيالانعانىن حابارلادى. دروندار ايماقتىڭ ۇستىنەن ۇشىپ، اۋە قورعانىسىن ىسكە قوسقان بولۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، 3 - قاڭتاردا ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا قارسى وپەراتسيا باستاپ، پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلىن تۇتقىندادى. كەيىنىرەك ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى نيۋ-يورككە كەمەمەن جەتكىزىلەتىنىن جاريالادى.
نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى سيليا فلورەسكە ەسىرتكى تەرروريزمىن ۇيىمداستىردى، كوكاين يمپورتتاۋعا جانە ا ق ش- قا قارسى پۋلەمەتتەر مەن جارىلعىش قۇرىلعىلار ساقتاۋ ىسىنە قاتىستى دەگەن ايىپ تاعىلدى.
سول كۇنى ۆەنەسۋەلانىڭ جوعارعى سوتى ۆيتسە-پرەزيدەنت دەلسي رودريگەسكە تولىق پرەزيدەنتتىك وكىلەتتىك بەردى.
دەلسي رودريگەس ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى رەتىندە انت بەردى.
6 -قاڭتاردا مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى برۋكليندەگى مەتروپوليتەن ۇستاۋ ورتالىعىنان تىكۇشاقپەن مانحەتتەندەگى تىكۇشاق الاڭىنا كۇشەيتىلگەن كۇزەتپەن جەتكىزىلدى. سودان كەيىن تىڭداۋدان بىرنەشە ساعات بۇرىن كورتەجبەن سوت عيماراتىنا جەتكىزىلدى. بيلىكتەن قۋىلعان ۆەنەسۋەلا كوشباسشىسى مەن ونىڭ ايەلى كىناسىن مويىندامادى. كەلەسى سوت تىڭداۋى 17-ناۋرىزدا وتەدى.