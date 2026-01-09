ۆەنەسۋەلادا مادۋرونىڭ كۇزەتىنە جاۋاپتى اسكەري قىزمەتكەر وتستاۆكاعا كەتتى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلادا ا ق ش-تىڭ اسكەري ارالاسۋى كەزىندە قاجەتتى قاۋىپسىزدىك شارالارىن قامتاماسىز ەتە الماعانى ءۇشىن پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرونىڭ كۇزەت قىزمەتىنە جاۋاپتى گەنەرال-مايور حاۆەر ماركانو تاباتا قىزمەتىنەن بوساتىلدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ۆەنەسۋەلاداعى ۋاقىتشا پرەزيدەنت مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەس پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرونىڭ كۇزەت بولىمشەسىنە جاۋاپتى بولعا گەنەرال-مايور حاۆەر ماركانو تاباتانى قىزمەتىنەن الىپ تاستادى. ونىڭ ورنىنا رودريگەس گەنەرال گۋستاۆو گونسالەس لوپەستى تاعايىندادى.
ۇلتتىق باق مالىمەتتەرى بويىنشا، رودريگەس تاباتانى ا ق ش اسكەري ارالاسۋى كەزىندە قاۋىپسىزدىكتىڭ جەتكىلىكتى شارالارىن قولدانباعانى ءۇشىن قىزمەتىنەن بوساتقان.
رودريگەس لوپەستى پرەزيدەنتتىڭ قۇرمەت گۆاردياسىن باسقارۋشى جانە باس اسكەري كونتربارلاۋ باسقارماسى (DGCIM) باستىعى ەتىپ تاعايىندادى.
كوممۋنيكاتسيالار ءمينيسترى فرەددي نانەس الەۋمەتتىك جەلىلەردە لوپەستىڭ تاباتا ورنىنا وسى لاۋازىمدارعا كەلگەنىن حابارلادى.
نانەستىڭ ايتۋىنشا، بۇل تاعايىنداۋلار ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ينستيتۋتتىق نىعايتۋ جانە بيلىكتىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ءبىر بولىگى بولىپ ەسەپتەلەدى.
جەرگىلىكتى ب ا ق مالىمەتتەرى بويىنشا، بۇل كادرلىق شەشىم ۆەنەسۋەلاداعى بيلىك تەپە-تەڭدىگى تۇرعىسىنان شەشۋشى مانگە يە.
مادۋرو ا ق ش تاراپىنان تۇتقىندالعاننان كەيىن، ەلدىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى قايتا ۇيىمداستىرۋ پروتسەسىنەن ءوتىپ جاتىر، ال جوعارعى كوماندالىق قۇرامدا ماڭىزدى وزگەرىستەر جاسالعان.
ساراپشىلار رودريگەستىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنت رەتىندە ءوزىنىڭ بيلىگىن نىعايتۋ جانە ەل ىشىندەگى كۇش قۇرىلىمدارىنا تولىق باقىلاۋ ورناتۋعا ۇمتىلىپ جاتقانىن اتاپ كورسەتەدى.
گەنەرال لوپەس كىم؟
دەلسي رودريگەس تاعايىنداعان گەنەرال گۋستاۆو گونسالەس لوپەس 2019- 2024 -جىلدارى ۆەنەسۋەلا بارلاۋ قىزمەتىن (SEBIN) باسقارعان. بۇرىن ول ىشكى ىستەر جانە ادىلەت ءمينيسترى بولعان، سونداي-اق نيكولاس مادۋرونىڭ بيلىك جۇيەسىندەگى نەگىزگى كۇشتىك تۇلعالاردىڭ ءبىرى سانالعان.
لوپەس ەلدىڭ كۇش قۇرىلىمدارىنىڭ ەڭ ىقپالدى وكىلدەرىنىڭ ءبىرى بولىپ ەسەپتەلەدى. ونىڭ جوعارى لاۋازىمعا ورالۋى ۆەنەسۋەلا ىشىندە دە، شەتەلدە دە ۇلكەن رەزونانس تۋعىزدى.
SEBIN باسقارعان كەزەڭىندە لوپەستىڭ قىزمەتى حالىقارالىق جانە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ ۇيىمدارى تاراپىنان بىرنەشە رەت سىنعا ۇشىرادى. وعان ادام قۇقىقتارىن بۇزۋعا قاتىسى بار دەپ ايىپ تاعىلىپ، ا ق ش پەن ەۋروپالىق وداق تاراپىنان سانكسيالار قولدانىلدى. گەنەرال لوپەس ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ سانكسيالىق تىزىمىنە دە ەنگىزىلگەن.
ايتا كەتەيىك، ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى ا ق ش-قا جەتكىزىلىپ، تۇتقىندالعان. مادۋرو نيۋ-يوركتە ەسىرتكى ساۋداسى ايىبى بويىنشا سوت الدىندا جاۋاپ بەردى. مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى العاشقى سوت وتىرىسىندا ءوزىن كىنالى دەپ تانىمايتىندارىن مالىمدەدى.
ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى باسشىسى نيكولاس مادۋرو قاماۋعا الىنعان ساتتە كيگەن Nike Tech Fleece سپورتتىق كوستيۋمى جاھاندىق ءسان ترەندىنە اينالدى.