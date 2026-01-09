ۆەنەسۋەلادا جازاسىن وتەپ جاتقان شەتەلدىكتەر بوساتىلادى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا بيلىگى «كوپتەگەن ۆەنەسۋەلالىق جانە شەتەلدىك ازاماتتى» تۇرمەدەن بوساتادى. بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى ۆەنەسۋەلا ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ (پارلامەنت) ءتوراعاسى حورحە رودريگەس حابارلادى، دەپ جازادى شينحۋا.
رودريگەستىڭ سوزىنشە، ۇكىمەتتىڭ بۇنداي شاراسى ەلدەگى بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ادامداردىڭ ساياسي، ءدىني، ەكونوميكالىق نەمەسە الەۋمەتتىك ايىرماشىلىقتارىنا قاراماستان بەيبىت ءومىر ءسۇرۋىن قولداۋعا دەگەن نيەتىن كورسەتەدى.
- بوساتۋ پروتسەستەرى ءدال ءقازىر ءجۇرىپ جاتىر. مۇنى بوليۆاريان ۇكىمەتىنىڭ ەلدە بەيبىتشىلىكتى ورناتۋعا دەگەن نيەتىن بىلدىرەتىن قادام دەپ قاراڭىزدار، - دەدى حورحە رودريگەس.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ۆەنەسۋەلادا ا ق ش-تىڭ اسكەري ارالاسۋى كەزىندە قاجەتتى قاۋىپسىزدىك شارالارىن قامتاماسىز ەتە الماعانى ءۇشىن پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرونىڭ كۇزەت قىزمەتىنە جاۋاپتى گەنەرال-مايور حاۆەر ماركانو تاباتا قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
ايتا كەتەيىك، ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى اقش- قا ەۆاكۋاتسيالانىپ، تۇتقىندالدى.
مادۋرو نيۋ-يوركتە ەسىرتكى ساۋداسى ايىبى بويىنشا سوت الدىندا جاۋاپ بەردى.
ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى باسشىسى مەن ونىڭ جۇبايى العاشقى سوت وتىرىسىندا ءوزىن كىنالى دەپ تانىمايتىندارىن مالىمدەدى.
نيكولاس مادۋرو قاماۋعا الىنعان ساتتە كيگەن Nike Tech Fleece سپورتتىق كوستيۋمى جاھاندىق ءسان ترەندىنە اينالدى.