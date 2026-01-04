ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري وپەراتسياعا 150 بومبالاۋشى، جويعىش جانە بارلاۋ ۇشاعى قاتىسقان
استانا. KAZINFORM – ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باسشىسى دەن كەين ۆەنەسۋەلانىڭ استاناسى كاراكاسقا جاسالعان شابۋىل جانە ەل پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونى ۇستاۋ وپەراتسياسىنىڭ ەگجەي-تەگجەيىن ايتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
فلوريدادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا كەين «سوڭعى شەشىم» دەپ اتالعان وپەراتسيانى جوسپارلاۋ مەن دايىنداۋ بىرنەشە ايعا سوزىلعانىن جانە وعان ورتالىق بارلاۋ باسقارماسى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك اگەنتتىگى (ۇ ق ا) قولداۋ كورسەتكەنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش جەلتوقسان ايىنىڭ باسىنان بەرى بەيبىت تۇرعىندار اراسىنداعى شىعىندى ازايتىپ، توسىننان سوققى جاساۋ فاكتورىن بارىنشا پايدالانۋ ءۇشىن قولايلى كۇندى كۇتكەن. اۋا رايى جاقسارعان سوڭ، پرەزيدەنت دونالد ترامپ جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 22:46- دا وپەراتسيانى باستاۋ تۋرالى بۇيرىق بەرگەن.
كەين ءتۇن ىشىندە باتىس جارتى شارداعى قۇرلىقتاعى جانە تەڭىزدەگى 20 ءتۇرلى بازادان ۇشاقتار كوتەرىلگەنىن ايتتى. جالپى العاندا، وپەراتسياعا 150 بومبالاۋشى، جويعىش جانە بارلاۋ ۇشاعى قاتىسقان.
ونىڭ سوزىنشە، ۇشۋ قۇرامىنداعى ەڭ جاس اسكەري قىزمەتكەر 20 جاستا، ال ەڭ ۇلكەنى 49 جاستا بولعان. تىكۇشاقتار سۋ دەڭگەيىنەن شامامەن 30 مەتر بيىكتىكتە ۇشقان.
وپەراتسيا بارىسىندا F-22 ،F-35 جانە B-1 ۇلگىسىندەگى ۇشاقتار، سونداي-اق كوپ مولشەردە دروندار پايدالانىلعان. ۆەنەسۋەلا اۋماعىنا جاقىنداعان كەزدە ەلدىڭ اۋە قورعانىس جۇيەلەرى ىستەن شىعا باستاعان. ۇشۋ كەزىندە وپەراتسياعا ا ق ش-تىڭ عارىش قولباسشىلىعى مەن كيبەرقولباسشىلىعى دا قولداۋ كورسەتكەن.
جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 02:01-دە كاراكاستا مادۋرو كەشەنى توسىننان باسىپ الىنعان. كەيننىڭ ايتۋىنشا، ماقساتقا جەتكەن كەزدە تىكۇشاقتارعا وق اتىلعان، ال ولار زاڭدى ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ماقساتىندا جاۋاپ قايتارعان. ا ق ش-تىڭ ءبىر ۇشاعى زاقىمدانعانىمەن، ۇشۋىن جالعاستىرا العان.
گەنەرال وپەراتسيا بارىسىندا بارلاۋ بولىمشەلەرى قۇرلىقتاعى اسكەرگە ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە اقپارات بەرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى سيليا فلورەس بەرىلىپ، ا ق ش ادىلەت مينيسترلىگى تاراپىنان قاماۋعا الىنعان.
كەين ا ق ش تاراپى بۇل وپەراتسيا كەزىندە ادام شىعىنىنا ۇشىراماعانىن راستادى. مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى ۇستالعاننان كەيىن امەريكالىق اسكەر ۆەنەسۋەلا اۋماعىنان شىعارىلا باستاعان.
ەۆاكۋاتسيا كەزىندە جويعىش ۇشاقتار مەن دروندار اۋەدەن جانە اتىستىق قولداۋ كورسەتكەن. ونىڭ ايتۋىنشا، بارلىق ۇشاق بازالارىنا امان-ەسەن ورالعان.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا جانە ونىڭ كوشباسشىسى، پرەزيدەنت نيكولاس مادۋروعا قارسى اۋقىمدى وپەراتسيانى ءساتتى جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە مادۋرو جۇبايىمەن بىرگە ۇستالىپ، ەلدەن ەۆاكۋاتسيالاندى.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى سيليا فلورەسكە ناركوتەرروريزمگە قاتىستى، اتاپ ايتقاندا كوكاين اكەلۋ، پۋلەمەتتەر مەن جارىلعىش قۇرىلعىلاردى ساقتاۋ، ا ق ش-قا قارسى پۋلەمەتتەر مەن جارىلعىش قۇرىلعىلاردى يەمدەنۋ ءۇشىن ءسوز بايلاسۋ ايىپتارى تاعىلدى.
ۆەنەسۋەلا ۆيتسە-پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەس ا ق ش-تان نيكولاس مادۋرونى دەرەۋ بوساتۋدى تالاپ ەتىپ، «ۆەنەسۋەلا ەشبىر ەلدىڭ وتارى بولمايدى» دەپ جاريا ەتتى.
ال ۇلىبريتانيا پرەمەر- ءمينيسترى كير ستارمەر ءوز ەلىنىڭ ا ق ش-تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري وپەراتسياعا ەشقانداي قاتىسى جوق ەكەنىن، وعان ارالاسپاعانىن مالىمدەدى.
اسكەري وپەراتسيادان سوڭ دونالد ترامپ ا ق ش ۆەنەسۋەلانى باسقاراتىنىن ايتتى.
قازىرگى تاڭدا مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى ارنايى ۇشاقپەن نيۋ-يورك شتاتىنا جەتكىزىلىپ، ۋاقىتشا تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى.
وكىنىشكە قاراي ا ق ش-تىڭ ۆەنەسۋەلاعا جاساعان شابۋىلى سالدارىنان كەمىندە 40 ادام قازا تاپتى.
بۇدان بولەك، كولۋمبياداعى ۆەنەسۋەلالىق ميگرانتتار قۋانىشتان بوگاتادا مەرەكەلىك شەرۋگە شىقتى.
دەگەنمەن بىرنەشە ەلدىڭ بيلىگى ا ق ش-تىڭ لاتىن امەريكاسى ەلىنە جاسالعان كولەمدى شابۋىلىنان كەيىن ۆەنەسۋەلاداعى جاعدايعا قاتىستى الاڭداۋشىلىعىن ءبىلدىردى.
بۇگىن جوعارعى سوتتىڭ شەشىمىنە سايكەس، دەلسي رودريگەس پرەزيدەنتتىڭ مىندەتىن ۋاقىتشا اتقاراتىنى انىقتالدى.