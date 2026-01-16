ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:55, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسىنىڭ كوشباسشىسى وزىنە تيەسىلى نوبەل سىيلىعىن ترامپقا بەردى

    استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسىنىڭ كوشباسشىسى ماريا كورينا ماچادو بەيسەنبى كۇنى اق ۇيدە وتكەن جەكە كەزدەسۋدە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا نوبەل بەيبىتشىلىك سىيلىعىنىڭ مەدالىن تابىستاعانىن جۋرناليستەرگە حابارلادى، دەپ جازدى BBC.

    Trump welcomes Venezuela’s Maria Corina Machado in closed-door meeting
    فوتو: Anadolu Ajansy

    ول امەريكالىق كوشباسشىنىڭ بۇعان دەيىن بىرنەشە رەت العىسى كەلەتىنىن ايتقان بۇل ماراپاتتى قابىلداعان- قابىلداماعانىن ناقتىلامادى. الايدا Fox News تەلەارناسى اق ۇيدەگى شەنەۋنىكتەرگە سىلتەمە جاساپ، ترامپتىڭ مەدالدى قابىلداعانىن جەتكىزدى.

    «مەنىڭ ويىمشا، بۇگىن ءبىز، ۆەنەسۋەلالىقتار ءۇشىن، تاريحي كۇن»، دەدى ماچادو ترامپپەن العاشقى جەكە كەزدەسۋىنەن كەيىن.

    ا ق ش-تىڭ ارنايى جاساقتارى كاراكاستا ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونى تۇتقىنداعاننان كەيىن، ترامپ 2024 -جىلعى سايلاۋدا جەڭىسكە جەتتىك دەپ مالىمدەگەنىنە قاراماستان، ماچادونى ەلدىڭ جاڭا كوشباسشىسى رەتىندە قولداۋدان باس تارتقان ەدى.

    ونىڭ ورنىنا ترامپ مادۋرو تۇسىندا ۆيتسە-پرەزيدەنت قىزمەتىن اتقارعان، قازىر مەملەكەت باسشىسىنىڭ مىندەتىن ۋاقىتشا اتقارىپ وتىرعان دەلسي رودريگەسپەن جۇمىس ىستەپ جاتىر.

    ەسكە سالا كەتسەك، كەشە ترامپ العاش رەت ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتىمەن سويلەستى. ال 12-قاڭتار كۇنى ترامپ ءوزىن ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەپ جاريالاعانىن مالىمدەدى.

     

    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
