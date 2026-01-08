ۆەنەسۋەلا تەك امەريكا تاۋارىن ساتىپ الادى - ترامپ
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستىڭ كەڭەيەتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- ۆەنەسۋەلا ءبىزدىڭ جاڭا مۇناي كەلىسىمىنەن تۇسكەن قاراجاتقا تەك امەريكالىق تاۋار ساتىپ الۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل ساتىپ الۋلارعا، باسقالارمەن قاتار، امەريكالىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى، سونداي-اق ءدارى-دارمەكتەر، مەديتسينالىق جابدىقتار جانە ۆەنەسۋەلانىڭ ەلەكتر جەلىسى مەن ەنەرگەتيكا سەكتورىن جاقسارتۋعا ارنالعان امەريكالىق جابدىقتار كىرەدى. باسقاشا ايتقاندا، ۆەنەسۋەلا ا ق ش-پەن نەگىزگى سەرىكتەس رەتىندە بيزنەس جۇرگىزۋگە مىندەتتەلەدى. بۇل - ۆەنەسۋەلا مەن ا ق ش حالقى ءۇشىن دۇرىس تاڭداۋ جانە وتە جاقسى شەشىم. وسى ماسەلەگە نازار اۋدارعاندارىڭىز ءۇشىن راحمەت، - دەپ جازدى دونالد ترامپ TruthSocial-دا.
بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلا ا ق ش-قا 30 دان 50 ميلليون باررەلگە دەيىن جوعارى ساپالى مۇناي جەتكىزەتىنى حابارلانعان بولاتىن، ونىڭ ساتىلىمىن ا ق ش پرەزيدەنتى باقىلايدى جانە ۆەنەسۋەلا مەن ا ق ش حالقىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن پايدالانىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى.