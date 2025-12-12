ۆەنەسۋەلا ماڭىندا ا ق ش ۇستاپ العان مۇناي تانكەرى تۋرالى نە بەلگىلى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۆەنەسۋەلا ماڭىندا ۇستالعان تانكەر مەن ونىڭ مۇنايىن تاركىلەپ جاتىر، دەپ حابارلايدى CBS News.
ا ق ش ترامپ اكىمشىلىگى مەن ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو اراسىنداعى بايلانىس بىرنەشە اي بويى شيەلەنىسكەننەن كەيىن ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا مۇناي تانكەرىن ۇستادى.
سارسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ «The Skipper» كەمەسى ۆەنەسۋەلا پورتىنان شىققاننان كەيىن ا ق ش ارنايى وپەراتسيا كۇشتەرى مەن ەكى تىكۇشاعى تانكەردى تاركىلەۋگە كىرىستى.
وپەراتسياعا ەكى تىكۇشاق، ا ق ش جاعالاۋ كۇزەتىنىڭ 10 قىزمەتكەرى جانە ۆيردجينيا شتاتىنىڭ چەساپيك قالاسىندا ورنالاسقان ەليتالى تەڭىز كونترابانداسىن توقتاتۋ بولىمشەسى – 10-تەڭىز جاياۋ اسكەرى قاتىستى.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتت بەيسەنبى كۇنى كەمەنىڭ «قازىرگى ۋاقىتتا تاركىلەۋ راسىمىنەن ءوتىپ جاتقانىن» مالىمدەدى.
- ا ق ش قازىرگى ۋاقىتتا قۇرلىقتا جانە كەمەدە تولىق تەرگەۋ توبىن جۇرگىزىپ جاتىر. كەمە ەكيپاجىنان جاۋاپ الىنىپ، بارلىق ءتيىستى دالەلدەمە تاركىلەندى. كەمە ا ق ش پورتىنا تاسىمالدانادى. ا ق ش مۇناي تاركىلەۋدى جوسپارلاپ وتىر. الايدا بۇل مۇنايدى تاركىلەۋدىڭ زاڭدى ءراسىمى بار جانە بۇل ءراسىم ورىندالادى، - دەدى ليەۆيتت.
«شكيپپەر» كەمەسىنە 2022-جىلى ا ق ش قارجى مينيسترلىگى مۇناي كونترابانداسى جەلىسىنە قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن سانكسيا سالعان.
جاريالانعان جازبالارعا سايكەس، تانكەردى نيگەريانىڭ Thomarose Global Ventures LTD باسقارۋ كومپانياسى باسقارادى.
كەمە 2005-جىلى The Toyo دەگەن اتپەن سۋعا تۇسىرىلگەن. ۇزىندىعى 333 مەتر بولاتىن بۇل كەمە سالىنعان كەزدە الەمدەگى ەڭ ءىرى تانكەرلەردىڭ ءبىرى بولعان.
ۆەنەسۋەلامەن شەكارالاس گايانا ۇكىمەتى سارسەنبى كۇنى كەمەنىڭ وڭتۇستىك امەريكا ەلىندە تىركەلمەگەنىنە قاراماستان گايانا تۋىن زاڭسىز كوتەرگەنىن مالىمدەدى.
ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى «بۇل توناۋشىلىق پەن حالىقارالىق قاراقشىلىق ارەكەتىن قاتاڭ ايىپتايتىنىن جانە قابىلدامايتىنىن» مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ وتباسىنا قارسى سانكسيا ەنگىزىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.