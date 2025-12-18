ۆەنەسۋەلا ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى توتەنشە وتىرىسىن وتكىزۋدى سۇرادى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى ۆەنەسۋەلا ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنەن ەلگە قارسى جالعاسىپ جاتقان ا ق ش اگرەسسياسىن تالقىلاۋ ءۇشىن جينالۋدى سۇرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋ كەلەسى سەيسەنبىگە جوسپارلانۋى مۇمكىن.
بۇدان باسقا، ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنا ا ق ش-پەن اراداعى شيەلەنىستى تالقىلاۋ ءۇشىن قوڭىراۋ شالدى. اڭگىمەنىڭ قىسقاشا مازمۇنىنا سايكەس، انتونيۋ گۋتەرريش مۇشە مەملەكەتتەردىڭ حالىقارالىق قۇقىقتى ساقتاۋ جانە شيەلەنىستى ازايتۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى مالىمدەدى.
ۆەنەسۋەلا س ءى م باسشىسىنىڭ The New York Times گازەتى العان حاتىندا «ا ق ش پرەزيدەنتى ءبىزدىڭ ۇلتتىق ەگەمەندىگىمىزدى، سونداي-اق «ەلدىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن ساياسي تاۋەلسىزدىگىن» جازاسىز جانە بۇكىل الەمنىڭ كوز الدىندا بۇزىپ جاتىر» دەلىنگەن.
باسىلىم سونىمەن قاتار ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى ءوزىنىڭ اسكەري-تەڭىز فلوتىنا مۇناي ونىمدەرىن تاسىمالدايتىن كەمەلەردى الىپ ءجۇرۋدى بۇيىرعانىن حابارلايدى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى ا ق ش سانكسيا سالعان مۇناي تانكەرلەرىنە قارسى ۆەنەسۋەلاعا قارسى تەڭىز بلوكاداسىن ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى.
وتكەن اپتادا ا ق ش ۆەنەسۋەلا ماڭىندا ۇستالعان تانكەر مەن ونىڭ مۇنايىن تاركىلەدى.
قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن لاڭكەستىك ۇيىمنىڭ كوشباسشىسى دەپ سانايتىنىن مالىمدەدى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا