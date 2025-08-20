ۆەنگريا قازاقستاندا بال وندىرەتىن زاۋىت سالماقشى
استانا. KAZINFORM - ارا شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ەۋروپانىڭ جەتەكشى كومپانيالارىنىڭ ءبىرى - ۆەنگريالىق Aranynektár Kft قازاقستان اۋماعىندا بال ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جونىندەگى ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا نيەت ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى ا ش م ءمالىم ەتتى.
جوبا بارىسى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرمەك كەنجەحان ۇلى مەن Aranynektár Kft كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى فەرەنتس فۋلمەرمەن كەزدەسۋىندە تالقىلاندى. جوبانىڭ ماقساتى - زاماناۋي، جوعارى تەحنولوگيالى، ەكولوگيالىق تازا ءارى ەۋروپالىق وداق ستاندارتتارىنا ساي ەكسپورتقا باعىتتالعان ءونىم وندىرەتىن كاسىپورىن قۇرۋ.
- قازاقستاندا ارا شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ تۇراقتى وسۋىنە قاجەتتى بارلىق جاعداي بار - قولايلى كليمات، ەكولوگيالىق تازا ورتا، دامىعان عىلىمي بازا جانە مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ءتيىمدى شارالارى. ءبىز مۇنداي وندىرىستەرگە مۇددەلىمىز جانە جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز. بۇل جوبانى ىسكە اسىرۋ ەل ىشىندە قوسىلعان قۇندى قالىپتاستىرۋعا عانا ەمەس، قازاقستاندىق بالدىڭ ەكسپورتىن ەداۋىر ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، ە و نارىعىندا لايىقتى ورىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرمەك كەنجەحان ۇلى.
2024 -جىلى قازاقستاندا بال ءوندىرىسى 5 مىڭ توننانى قۇرادى، بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 1 مىڭ تونناعا ارتىق. جالپى كولەمنىڭ %58 دان استامىن شىعىس قازاقستان، پاۆلودار، الماتى، تۇركىستان وبلىستارى، سونداي-اق اباي جانە جەتىسۋ وڭىرلەرى قامتاماسىز ەتەدى. مەملەكەت ومارتاشىلارعا تىكەلەي قولداۋ كورسەتىپ وتىر. 2025 -جىلدان باستاپ جاڭا سۋبسيديالاۋ تەتىگى ەنگىزىلدى - ساتىلعان ءاربىر كيلوگرامم بال ءۇشىن 200 تەڭگە تولەنەدى. بۇل ومارتالاردىڭ رەنتابەلدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە سالانى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى.
بۇدان بولەك، 2024- 2026 -جىلدارعا ارنالعان مەملەكەتتىك عىلىمي زەرتتەۋلەر باعدارلاماسى اياسىندا ارالاردىڭ گەنوفوندىن ءتيىمدى پايدالانۋ جۇيەسىن ازىرلەۋ جانە ەكولوگيالىق ءقاۋىپسىز ءوندىرىس تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ باعىتىندا قارجىلاندىرۋ قاراستىرىلعان. بۇل شارالار ءونىم ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە حالىقارالىق، سونىڭ ىشىندە ەو نارىعى تالاپتارىنا سايكەستىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
ءوز كەزەگىندە Aranynektár Kft كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى فەرەنتس فۋلمەر قازاقستانداعى ارا شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ زور الەۋەتىن اتاپ ءوتىپ، ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىققا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى. Aranynektár Kft - ۆەنگرياداعى ءىرى بال ءوندىرۋشى جانە ەكسپورتتاۋشى كومپانيا. كومپانيانىڭ وندىرىستىك قۋاتتىلىعى جىلىنا 4 مىڭ تونناعا دەيىن بال وندىرۋگە جەتەدى، ونىڭ شامامەن %80 ى ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنە، تاياۋ شىعىس پەن ازياعا ەكسپورتتالادى.