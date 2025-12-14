ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار ينسۋلت قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن
ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردى شامادان تىس پايدالانۋ ينسۋلت قاۋپىن ەداۋىر ارتتىرۋى مۇمكىن. مۇنداي قورىتىندىعا ۇلى بريتانيا دارىگەرلەرى كەلدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى BMJ Case Reports عىلىمي جۋرنالىندا جاريالانعان، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ماماندار كۇن سايىن سەگىز بانكا جوعارى قۋاتتى ەنەرگەتيكالىق سۋسىن ىشكەن ناۋقاستىڭ جاعدايىن سيپاتتاعان.
بۇعان دەيىن دەنى ساۋ، فيزيكالىق بەلسەندى بولعان ەر ادام تالامۋس ايماعىندا يشەميالىق ينسۋلت الىپ، اۋرۋحاناعا اسا جوعارى قان قىسىمىمەن جەتكىزىلگەن. دارىگەرلەر تىركەگەن كورسەتكىش - 254/150 مم سىناپ باعانى.
تەكسەرۋ بارىسىندا ناۋقاستىڭ تاۋلىكتىك كوفەين مولشەرى 1200- 1300 ميلليگراممعا جەتكەنى انىقتالعان. بۇل - ۇسىنىلاتىن ەڭ جوعارى ءقاۋىپسىز دەڭگەيدەن شامامەن ءۇش ەسە كوپ. ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردان تولىق باس تارتقاننان كەيىن ونىڭ قان قىسىمى قالىپقا كەلگەن، ءدارى- دارمەكپەن ەمدەۋ قاجەتتىلىگى دە جويىلعان. الايدا ينسۋلت سالدارىنان پايدا بولعان سول جاقتاعى ۇيۋ سەزىمى سەگىز جىل وتسە دە تولىق جويىلماعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارى ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار كوپ جاعدايدا جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ ءقاۋىپ فاكتورى رەتىندە قابىلدانبايتىنىن اتاپ وتەدى. ال شىن مانىندە ولاردىڭ قۇرامىندا كوفەيننىڭ جوعارى دوزاسى، قانت جانە گۋارانا، تاۋرين، جەنشەن سياقتى قوسىمشا قوزدىرعىش زاتتار بار.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل كومپونەنتتەر كوفەيننىڭ اسەرىن كۇشەيتىپ، ينسۋلت قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن. اسىرەسە، دەنساۋلىعى جاقسى دەپ سانالاتىن جانە ادەتتە ءقاۋىپ توبىنا كىرمەيتىن جاستار ءۇشىن مۇنداي سۋسىندار جاسىرىن قاتەر تۋدىرۋى ىقتيمال.
زەرتتەۋشىلەر ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردى تۇتىنۋ كەزىندە مولشەردى قاتاڭ باقىلاۋعا شاقىرىپ، ولاردىڭ قاۋىپسىز ءونىم رەتىندە قابىلدانۋى قاتە تۇسىنىك ەكەنىن ەسكەرتەدى.