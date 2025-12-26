ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار قان قىسىمىن كوتەرەدى
استانا. قازاقپارات - ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار سەرگەكتىك سىيلايتىن قاراپايىم ءونىم سياقتى كورىنگەنىمەن، قاۋپى ءبىز ويلاعاننان الدەقايدا زور بولۋى مۇمكىن. عىلىمي دەرەكتەر بۇل سۋسىنداردىڭ جۇرەك- قانتامىر جۇيەسىنە قىسقا مەرزىمدە-اق كەرى اسەر ەتەتىنىن كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
ەنەرگەتيككە قانتتىڭ بىرنەشە ءتۇرى، كوفەين، تاۋرين، L- كارنيتين، ءتۇرلى ۆيتاميندەر مەن وسىمدىك ەكستراكتتارى قوسىلادى. الايدا نەگىزگى قاۋىپ ءۇش كومپونەنتتەن كەلەدى. ءبىرىنشىسى - كوفەين. ءبىر بانكا ەنەرگەتيكالىق سۋسىندا ونىڭ مولشەرى 500 م گ-عا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. بۇل ءبىر شىنى كوفە قۇرامىنداعى كوفەيننەن بەس ەسە كوپ. ەكىنشىسى - قانت. ءۇشىنشىسى - «ەنەرگەتيكالىق قوسپا» دەپ اتالاتىن تاۋرين مەن باسقا امينقىشقىلدارى، ولار كوبىنە وتە كوپ قوسىلادى.
زەرتتەۋلەر ەنەرگەتيك ىشكەننەن كەيىن نەبارى بەس مينۋت ىشىندە قان قىسىمى 12-14 م م-گە كوتەرىلىپ، جۇرەك سوعىسى ورتا ەسەپپەن مينۋتىنا 12 رەتكە جيىلەيتىنىن كورسەتكەن. بۇل كورسەتكىشتەر شامامەن ءبىر جارىم ساعاتتان سوڭ قالپىنا كەلگەنىمەن، قان تامىرلارىنىڭ ىشكى قاباتى، ياعني ەندوتەليدىڭ قىزمەتى بۇزىلعان كۇيىندە قالادى. ەندوتەلييدىڭ زاقىمدانۋى تامىرلاردىڭ كەڭەيۋ قابىلەتىن تومەندەتىپ، ۇزاق مەرزىمدى جۇرەك اۋرۋلارىنىڭ قاۋپىن ارتتىرادى.
تاعى ءبىر الاڭداتاتىن فاكتور - ترومبوتسيتتەردىڭ جابىسقاقتىعى. بۇل قان ۇيىندىسىنىڭ ءتۇزىلۋ قاۋپىن كۇشەيتىپ، ينسۋلت پەن ينفاركت ىقتيمالدىعىن ارتتىرادى. اسىرەسە ەنەرگەتيكتى اۋىر فيزيكالىق جۇكتەمەمەن بىرگە قولدانۋ جۇرەك توقتاۋىنا دەيىن اپاراتىن قاتەرلى جاعدايلارعا اكەلۋى مۇمكىن.
ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار جۇيكە جۇيەسىنە شامادان تىس سالماق ءتۇسىرىپ، جۇرەك-قانتامىر اۋرۋلارى مەن ارتىق كالوريا تۇتىنۋ قاۋپىن ارتتىرادى. قىسقا ۋاقىتتاعى سەرگەكتىك بولاشاقتا دەنساۋلىققا قاتتى زيان كەلتىرەتىنىن ماماندار ەرەكشە ەسكەرتەدى.