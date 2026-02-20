ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى قايتارىمدى ينۆەستيتسيالار ءليميتىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى گەنەراتسيالاۋ سەكتورىنىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكت جوباسىن پىسىقتادى. جوبا «اشىق ن ق ا» پورتالىندا 24-اقپانعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا جاريالاندى.
- تۇزەتۋلەر ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكالىق كاسىپورىندارىندا قوسىمشا قۋاتتاردى ىسكە قوسۋعا جانە قولدانىستاعى قۋاتتاردى قالپىنا كەلتىرۋگە جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان. نەگىزگى وزگەرىس - قايتارىمدى ينۆەستيتسيالاردىڭ جىلدىق ءليميتىن ۇلعايتۋ، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
جوسپار بويىنشا، اتالعان بۇيرىققا 2026-جىلعى 1-ناۋرىزعا دەيىن وزگەرىستەر ەنگىزۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل شارالار ەنەرگەتيكا سالاسىنا ينۆەستيتسيالار تارتۋدى كۇشەيتىپ، ەلەكتر قۋاتىنىڭ سەنىمدىلىگى مەن تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەنەرگەتيكا نىساندارىنداعى تەحنولوگيالىق پروتسەستەردى باسقارۋ جۇيەلەرى جاڭارتىلادى.