نۇرلىبەك نالىبايەۆ قىزىلوردا وبلىسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى جونىندە ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا قىزىلوردا وبلىسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى، «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق باعدارلاماسى اياسىندا اتقارىلعان جۇمىستار، سونداي-اق وبلىس ورتالىعى مەن ەلدى مەكەندەردى اباتتاندىرۋ جونىندە مالىمەت بەرىلدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وبلىس اكىمى نۇرلىبەك نالىبايەۆ كەيىنگى 4 جىلدا ءوڭىر ەكونوميكاسىنا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 233 پايىزعا ارتقانىن باياندادى. بيىل 720 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى تارتۋ جوسپارلانعان. ونىڭ ىشىندە جەكە ينۆەستيتسيانىڭ ۇلەسى 70 پايىزدى قۇرايدى.
ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ ماقساتىندا الداعى ءۇش جىلدا ايماقتا قۇنى 2 تريلليون تەڭگەگە جۋىقتايتىن 90 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل 11 مىڭنان اسا جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بيىل جالپى قۇنى 302 ميلليارد 500 ميلليون تەڭگە بولاتىن 27 نىساندى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان. بۇگىندە ونىڭ توعىزى پايدالانۋعا بەرىلدى.
مەملەكەت باسشىسى وبلىستىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن ايتىپ، اتقارىلعان جۇمىستارعا وڭ باعاسىن بەردى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ جۇمىس ساپارىمەن قىزىلوردا وبلىسىنا بارعانى تۋرالى جازعانبىز.
سونداي- اق قاسىم-جومارت توقايەۆ «قورقىت اتا» حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالىمەن تانىستى.