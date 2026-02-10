نۇرجاس سادىربايەۆ: ديماشتىڭ الدىندا ءان ايتۋ وڭاي ەمەس
استانا. قازاقپارات - «Voice Beyond Horizon» حالىقارالىق جوباسىنىڭ قاتىسۋشىسى، تالانتتى ءانشى نۇرجاس سادىربايەۆ ديماش قۇدايبەرگەننىڭ الدىندا ونەر كورسەتۋدىڭ قانشالىقتى قيىن بولعانىن ايتىپ بەردى.
نۇرجاس سادىربايەۆتىڭ ايتۋىنشا، الەمدىك دەڭگەيدەگى ءانشىنىڭ الدىندا ونىڭ ءتول تۋىندىسىن ورىنداۋ ەرەكشە شەبەرلىكتى تالاپ ەتەدى.
- بىرىنشىدەن، ديماش قۇدايبەرگەننىڭ الدىندا ءان سالۋ وتە قيىن، ويتكەنى ول - الەمدىك تۇلعا. ونىڭ ۇستىنە ساحنادا ءوزىنىڭ جازعان ءانىن ورىندادىم. سايىستىڭ قازاقستاندا ءوتۋى جاۋاپكەرشىلىك جۇگىن ءتىپتى ەسەلەي ءتۇستى. كورەرمەندەر «قازاقتىڭ بالاسى قايدا، قالاي ايتادى ەكەن؟ » دەپ قارايدى. سوندىقتان ۇياتقا قالدىرماسام ەكەن دەگەن ويدا بولدىم، - دەيدى ول Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «Bugin LIVe» باعدارلاماسىندا.
ونەرپاز العاشقى اينالىمدا ديماشتىڭ رەپەرتۋارىنداعى كۇردەلى شىعارمانىڭ ءبىرى - «سامالتاۋ» ءانىن ورىنداعان. ديماش پيانينودا ويناعان اۋەنىنە ءتانتى بولعان نۇرجاس، ونى ورىنداۋعا ارنايى رۇقسات العان. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءان ۆوكالدىق تۇرعىدان وتە اۋىر ءارى ۇلكەن دايىندىقتى قاجەت ەتەدى.
ساحنالىق شەبەرلىكتەن بولەك، ءانشى فيزيكالىق دايىندىققا دا قاتتى كوڭىل بولگەن.
- ۇنەمى الىسىپ كەلە جاتقان ماسەلەم - سالماعىم. سوندىقتان بارىنشا سپورتپەن اينالىسىپ، از ۋاقىتتىڭ ىشىندە ءوزىمدى قالىپقا كەلتىرۋگە تىرىستىم. نەگىزگى كەدەرگىلەردىڭ ءبىرى وسى بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى نۇرجاس سادىربايەۆ.
نۇرجاستىڭ ايتۋىنشا، دودادا وسال قارسىلاس جوق، ءبارى دە حالىقارالىق سايىستاردا ىسىلعان مىقتىلار.
ايتا كەتەيىك، اتالعان جوباعا الەمنىڭ 6 ەلىنەن كەلگەن 8 قاتىسۋشى باق سىنايدى.
بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Voice Beyond Horizon» جوباسى تۇركىستاندا كورسەتىلگەنىن حابارلاعان ەدىك.