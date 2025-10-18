نۇرداۋلەت جارىلعاپوۆ: بارلىق بالۋاننىڭ ارمانى - التىن «تايتۇياققا» قول جەتكىزۋ
استانا. KAZINFORM - قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى - 2025» ءتۋرنيرىنىڭ باستى فاۆوريتتەرىنىڭ ءبىرى نۇرداۋلەت جارىلعاپوۆ Kazinform تىلشىسىنە سۇحبات بەرىپ، بيىلعى دوداداعى باستى ماقساتىمەن ءبولىستى.
نۇرداۋلەت جارىلعاپوۆ ەڭ اۋەلى «قازاقستان بارىسى» تۋرنيرىندەگى داڭقتى جولىن ەسكە الدى.
- «قازاقستان بارىسى» جوباسىنا سەگىزىنشى رەت قاتىسايىن دەپ وتىرمىن. وسىعان دەيىن، 1 كۇمىس جانە 2 مارتە قولا جۇلدەنى قانجىعالادىم. وسى جىلى، بۇيىرتسا التىن «تايتۇياققا» قول جەتكىزۋدى باستى ماقسات ەتىپ كەلدىم. ەڭبەك ەتىپ، جاقسى دايىندىق جاساپ كەلدىم. ارينە، بارلىق بالۋاننىڭ ارمانى وسى «التىن تۇياق» ەكەنى داۋسىز. ەرتەڭ، بارلىعىمىز سول جۇلدە جولىندا ايانبايمىز، - دەدى سپورتشى.
سونداي-اق، بالۋان نە ءۇشىن لاقاپ ات رەتىندە «قارا بۋرا» تاڭدالعانىن ايتىپ بەردى.
- «قارا بۋرا» باتىر تۋرالى كىشكەنتاي كەزىمنەن ۇلكەن كىسىلەردەن كوپ ەستىدىم. قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى» جوباسىنا قاتىسقان كەزدە، وسى لاقاپ اتتى ىرىمداپ، ارنايى تاڭداپ الدىم. شۇكىر، وسى لاقاپ اتتى تاڭداعانىما وكىنبەيمىن. وسى ۋاقىتقا دەيىن لايىقتى ونەر كورسەتىپ، جاقسى جەتىستىكتەرگە جەتتىم. قازىرگى ۋاقىتتا كوپ ادام مەنى وسى لاقاپ اتىممەن تانيدى، - دەيدى نۇرداۋلەت.
ايتا كەتەيىك، سپورتشى استانا قالاسىنداعى «Damu Mall» ساۋدا ورتالىعىندا وتكەن سالماق ولشەۋ راسىمىندە تارازىدا 167 كەلى كورسەتىپ، ءتۋرنيردىڭ ەڭ اۋىر بالۋانى اتاندى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 14- مارتە الاۋى تۇتانعالى وتىرعان فينالدىق جارىس 18 قازان كۇنى ەلوردا تورىندەگى جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا وتەدى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى