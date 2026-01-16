نۇرايدىڭ وقيعاسى باسىمنان ءوتىپ جاتىر: قىزىلوردالىق قىزدىڭ جازباسىنا پوليتسيا جاۋاپ بەردى
قىزىلوردا. KAZINFORM - شىمكەنتتە 21 جاستاعى نۇراي سەرىكباي پىشاق جاراقاتىنان قازا تاپقاننان كەيىن جازيرا قۋانىشباي ەسىمدى قىزىلوردالىق قىز ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعانىن ايتىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە جازبا جاريالادى.
ول جارتى جىلدان بەرى ءوزىن الدەبىرەۋ مازالاپ جۇرگەنىن جەتكىزگەن.
- تۋرا نۇرايدىڭ وقيعاسى مەنىڭ باسىمنان ءوتىپ جاتىر. قىزىلوردادا تۇرامىن، پوليتسيا مەن پروكۋراتۋراعا 2-3 رەت ارىز جازدىم. جۇرگەن جەرىمدە 102 شاقىرىپ قايتامىن نەمەسە جالعىز جۇرمەيمىن. پروكۋراتۋرا مۇنداي ءىستى قارامايتىنىن ايتىپ، پوليتسياعا ىسىرا سالدى. ال پوليتسياعا باپتى كورسەتىپ، سول ادام تۋرالى بارلىق دەرەكتى بەردىم. اڭدىپ جۇرگەن فوتو، ۆيدەو دالەل بار. سوندا دا نومەنكلاتۋرالىق ءىس دەپ جىلى جاۋىپ قويدى، - دەلىنگەن جازبادا.
بۇعان بايلانىستى قىزىلوردا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى تۇسىنىك بەردى.
- ستالكينگ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن جان-جاقتى، تولىق ءارى وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر. قىلمىستىق ءىستىڭ تەرگەلۋ بارىسى دەپارتامەنت باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو جاۋابىندا.
ستالكينگ - زاڭناماعا سايكەس ادامنىڭ ەركىنە قايشى ونىمەن بايلانىس ورناتۋعا جانە (نەمەسە) ونى اڭدۋعا باعىتتالعان، زورلىق-زومبىلىقپەن ۇشتاسپايتىن، ەلەۋلى زيان كەلتىرۋگە الىپ كەلگەن ارەكەتتەردەن كورىنەتىن زاڭسىز قۋدالاۋ. پوليتسيا وسىنداي دەرەكتەر انىقتالعان جاعدايدا دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنۋگە كەڭەس بەرەدى.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا