گەننادي گولوۆكيننىڭ ەسىمى حالىقارالىق بوكس داڭق زالىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - اتى اڭىزعا اينالعان بوكسشى گەننادي گولوۆكين الەمدىك بوكس داڭق زالىنا ەنگەن قازاقستاننىڭ العاشقى سپورتشىسى اتاندى.
بۇل اقپارات حالىقارالىق بوكس داڭق زالىنىڭ (IBHOF) رەسمي مالىمدەمەسىندە جاريالاندى.
سالتاناتتى ءراسىم 2026 -جىلعى 11-14-ماۋسىم ارالىعىندا ا ق ش-تىڭ نيۋ-يورك شتاتىنا قاراستى كاناستوتا قالاسىندا وتەدى.
2025 -جىلعى داۋىس بەرۋ ناتيجەسىندە گولوۆكينمەن بىرگە ۆەرنون فوررەست پەن ستيۆ كوللينس تە ۇزدىك تىزىمگە ىلىكتى. سونىمەن قاتار، بۇعان دەيىن العاشقى كەزەڭدە وتپەي قالعان بوكسشىلار دا قاراستىرىلعان. داۋىس بەرۋگە ا ق ش، جاپونيا، انگليا، كانادا، ارگەنتينا، اۆستراليا، نيدەرلاند، گەرمانيا جانە مەكسيكادان سپورت جۋرناليستەرى مەن بوكس تاريحشىلارى قاتىستى.
گولوۆكين داڭق زالىنا العاشقى كەزەڭدە-اق ءوتتى. سونىمەن بىرگە، بيىلعى تىزىمگە بۇرىنعى الەم چەمپيوندارى انتونيو تارۆەر (2024 -جىلدان بەرى ۇمىتكەر) جانە نايدجەل بەنن (2017 -جىلدان بەرى ۇمىتكەر) ەنگىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، ءار جىلدارى بۇل داڭق زالىنا مۇحاممەد ءالي، مايك تايسون، فلويد مەيۆەزەر، مەنني پاكياو سىندى اڭىزدار، سونداي-اق كوستيا جيۋ (2011)، ۆيتالي كليچكو (2018) جانە ۆلاديمير كليچكو (2021) ەنگەن.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن گەننادي گولوۆكين World Boxing ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانعان ەدى.